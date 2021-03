Pärast kõnelusi teatas peaminister Sanna Marin teisipäeva õhtul, et läbirääkimised jätkuvad kolmapäeval.

Roheliste, Vasakliidu ja Rootsi Rahvapartei esindajad kohtuvad kolmapäeval, et arutada piirangute karmistamist. "Pärast seda saame hinnata, kas valitsus saab esitada parlamendile ettepaneku piirangute karmistamise kohta. Terviseameti (THL) ja sotsiaalministeeriumi hinnangul on täiendavad piirangud vajalikud," teatas Marin.

"Valitsus on kavandanud liikumispiiranguid Helsingisse, Espoosse, Vantaasse, Kauniaineni ja Turusse," teatas YLE teisipäeval.

Planeeritavate liikumispiirangute lähtepunkt on see, et inimesed ei tohi oma õuehoovist ilma seadusliku aluseta lahkuda. Liikumispiirangu rikkumine võib kaasa tuua trahvi (40 eurot), seaduse täitmist kontrollib politsei ja võimalik, et ka sõjavägi.

Liikumispiirangute eelnõu sisaldab mitmeid erandeid. Inimestel on lubatud minna tööle, toidupoodi, postkontorisse, panka ning terviseasutustesse. Liikuda võib veel ka kooli, trenni ja matustele. 2008. aastal ja hiljem sündinud lapsed tohivad õues käia teiste lastega mängimas.

Valitsuallikate sõnul oli liikumispiirangute kehtestamise osas kõige kriitilisem Vasakliit.

Vasakliidu parlamendi fraktsiooni esimees Paavo Arhinmäki on avalikult kritiseerinud võimalikke liikumispiiranguid.