Välisministeerium ei näe lähiajal piirangute leevenemist Soome reisimisel

"On raske näha, et lähinädalate epidemioloogiline olukord paneks Soome valitsust otsustama praeguste liikumispiirangute leevendamise kasuks," tõdes välisministeeriumi pressiesindaja Aari Lemmik.

"Olukorras, kus nii Eestis kui Soomes on nakatumisnäitajad tõusutrendis, on mõlemad riigid keskendunud selle olukorra parandamisele ja tähelepanu all on pigem piiriülese liikumise piiramine," ütles hiljem meedianõunik Kristina Ots. Ta lisas, et praegu Soome sisenemisel kehtivaid piiranguid on riigi valitsus pikendanud kuni 17. aprillini.

Otsa sõnul jätkuvad Eesti võimude kontaktid ja koostöö Soomega. Iga kahe nädala tagant vahetavad kahe riigi ametkonnad infot COVID-19 teemadel - see toimub nii välisministeeriumi koordineerimisel kahepoolses töörühmas kui ka muuda ametkondade kontaktide kaudu.

"Kui olukord paraneb, siis saab jätkata ka töörände taastamise võimaluste arutelusid," märkis Ots.

Eesti saatkonna kodulehel esitatud info kohaselt saab Soome siseneda Eesti kodanik, kellel on Soome migratsiooniametis registreeritud riigis elamise õigus ja tema pereliikmed. Lisaks saavad Soome sisenda need, kes seal õpivad, kellel on vältimatud perekondlikud põhjused nagu matus, pulm, haigestumine, kohtumine lähisugulasega ning ühiskonna toimimise seisukohast olulist tööd tegevad isikud nagu tervishoiutöötajad tööülesannete täitmiseks.

Kõik, kes saabuvad Soome Helsingi sadamate või Helsingi-Vantaa lennujaama kaudu ja kellel ei ole kaasas viimase 72 tunni jooksul tehtud negatiivset koroonatesti, peavad testi sealsamas tegema. Testi ei pea tegema need, kellel on arstitõend selle kohta, et nad on koroonat põdenud viimase kuue kuu jooksul, kaubaveo- ja logistikapersonal, jätkulennule minevad transiitreisijad lennujaamas ning 2008. aastal ja hiljem sündinud lapsed.