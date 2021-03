Põhja regioonis 87 kollet

Kõige rohkem aktiivseid koldeid, 87 on Põhja regioonis. Neist omakorda selges enamuses on töökohakolded, mida on 55. Põhja regioonis on endiselt ka 18 aktiivset õppeasutuste kollet.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas selgitas, et kolle loetakse ametlikult lõppenuks 30 päeva pärast viimast nakatunut selles. Eestis hakkasid rangemad piirangud koolidele kehtima 11. märtsist, kui ka 1.-4. klassi õpilased pidid jääma distantsõppele. See seletab ka, miks õppeasutuste kolded on endiselt aktiivsed.

Põhja regioonis on veel viis lasteasutuste kollet, kolm hoolekandeasutuse kollet ja kaks tervishoiuasutuste kollet.

Põhja regiooni kolletes on kokku 8630 haiget.

Ida regioonis 60 kollet

Ka Ida regiooni 60 aktiivses koldes on enim töökoha koldeid - kokku 26. Lasteasutuste koldeid on Ida regioonis 10, õppeasutuse koldeid üheksa, hooldekodu koldeid kuus, raviasutuse koldeid viis. Väiksemate seas on ka üks spordi kolle.

Ida regiooni kolletes on kokku 1955 haiget.

Lõuna regioonis 39 kollet

Lõuna regiooni 30 koldest peaaegu pooled ehk 19 on töökoha kolded.

Perekonna koldeid on Lõuna regioonis kaheksa, õppeasutuse koldeid kuus, hooldekodu koldeid kolm.

Lisaks on üks sõpruskonna kolle ja üks tervishoiuasutuse kolle.

Lõuna regiooni kolletes on kokku 1251 haiget.

Lääne regioonis 14 kollet

Kõige vähem koldeid, 14 on Lääne regioonis. Ka seal on selges enamuses töökoha kolded, mida on 11.

Lisaks on Lääne regioonis üks õppeasutuse kolle, üks lasteasutuse kolle ja üks tuttavate kolle.

Lääne regiooni kolletes on kokku 936 kollet.

Alates pandeemia algusest on Eestis koroonaviirus tuvastatud 97 456 inimesel. Neist 55 124 on olnud Tallinnast ja Harjumaalt, 13 810 Ida-Virumaalt ja 5894 Tartumaalt.