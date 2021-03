Soome plaanib vihakõne täiendavat piiramist

Nõukoda esitas aruande, mille eesmärk on riigis vihakõne likvideerida. Aruandes on 25 soovitust. Regionaalministeeriumis koostati töögrupp soovituste võimalikuks rakendamiseks.

Soovituste hulgas on usaldusväärse organisatsiooni loomine, mis annaks teada vihakõnest.

Samuti soovitati luua interneti trollide vastane tegevus - "trollivastane armee". Vihakõnelejatega kokku puutudes ütlevad nad otse, et tegemist on vihakõnega ja see pole lubatud.

Vihakõne piiramise eesmärk on ettepanekute kohaselt elavdada arutelukultuuri. Aruanne soovitas kaasata vihakõne piiramiseks ka riigi küberturvalisuse ameti.

Aruande koostajad leiavad, et entusiasm vihakõne teostamise vastu kaob, kui internetiplatvormid täidetakse konstruktiivsete arvamustega.

Aruandes soovitati ühiseid, kaalutletud ja läbipaistvaid reegleid, et platvormidel toimuv arutelu põhineks inimõigustel. Soome seaduste järgi tegutsevad veebiplatvormide moderaatorid peavad avaldatud sisu eest vastutama õiguslikult, nagu seda teevad praegu ajalehtede peatoimetajad.

Aruande koostajad soovivad, et politsei, kohtud saaksid rohkem volitusi. Siis oleks politseil juhtumite uurimiseks suurem tegutsemisvabadus ja karistamisprotsessid kiireneksid.

Lõpparuandes soovitatakse ka rangemaid karistusi. Ühiskondlikult kasulik töö võiks olla üks karistusmeetmeid.

Samuti tuleb täpsemalt määratleda, mis on vihakõne. Aruande koostajad soovivad, et soole, rahvusele või vähemusgrupile suunatud vihakõne oleks alus karistamiseks

Aruande koostajad leiavad samuti, et poliitikud peavad andma eeskuju ja vältima vihakõnet. See oleks ka tingimus valimistel kandideerimiseks.