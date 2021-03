Kohtumisel on kohal ka uus Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ministrid räägivad sellest, kas USA viib oma väed 1. maiks Afganistanist välja, nagu eelmine administratsioon Donald Trumpi ajal lubas.

Taliban andis eelmisel aastal lubaduse rahu poole püüelda ja vägivalda vähendada.

Blinken kinnitas, et mida ka Washington ei otsustaks, seda arutatakse NATO-ga.

"Peamine põhjus, miks ma olen siin ja president Biden palus meil siin olla, on kinnitada, et USA on pühendunud NATO-le. Kui vaadata kõiki väljakutseid, mis meie riigi ees seisavad ning millel on meie kodanike eludele mõju, siis mitte ühegi väljakutsega ei saa efektiivselt tegeleda ükski riik üksinda, isegi USA oma ressurssidega," rääkis Blinken.

"Siin on erimeelsusi ja lahkarvamusi seoses Vahemere idaosaga. Olen oma muresid väljendanud ka Ankaras Türgi juhtkonnale mitmel teemal, sealhulgas seoses S-400 süsteemi ostmise tagajärgedega," sõnas NATO peasekretär Jens Stoltenberg.