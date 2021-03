Metsanduse arengukava uues juhtkogus jäävad samaks vaid riigi esindajad

Metsanduse arengukava juhtkogu kogunes viimati läinud aasta oktoobris. Kuus tundi kestnud arutelu järel rõõmustas juhtkogu esimees, keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsler Marku Lamp sisuka ja töise kohtumise üle.

"Seega suur tänu juhtkogule ja keskkonnaministeeriumi meeskonnale sisu ja visiooni edasiviimise eest. Kohtumiseni detsembris!" ütles Lamp.

Detsembris saatis toonane keskkonnaminister Rain Epler juhtkogu laiali. Epleri sõnul ei saanud juhtkogu arengukava koostamisega hakkama, sest selle arutelud valgusid laiali ja läksid kohati liialt detailseks.

Üksteise järel oli läbi kukkunud ka neli olulist riigihanget. Polnud ettevõtet, mis teeks metsanduse arengukava eelnõule keskkonnamõjude hindamise. Tänavu veebruaris leiti ettevõtted, mis on valmis koostama keskkonnamõjude hindamise programmi ehk ära kirjeldama, mida üldse ja kuidas hinnata. Selle tööga tuleb valmis jõuda enne järgmise aasta algust.

Kolmapäeval kutsub keskkonnaminister Tõnis Mölder kokku ka uue metsanduse arengukava juhtkogu. Möldri sõnul oli tema eesmärk juba ministriks saades, et uude juhtrühma kaasataks eelkõige teadlasi.

"Et anda sellele arengudokumendile selline laiapõhjaline teaduslik vaade. Et tasakaalustada ühiskonna erinevad osapooled, kes ei ole suutnud siiamaani metsanduse tulevikuperspektiivis kokku leppida," rääkis Mölder.

Eelmisel juhtkogul oli 36 liiget. Teiste seas ka esindaja puidutööstuste liidust, jahimeeste seltsist, keskkonnaühendusest Eesti Metsa Abiks ja luteri kirikust.

Seekord võtavad arengukava kokkupanemise enda kanda kolm teadlast Tartu Ülikoolist, kolm maaülikoolist, üks Helsingi Ülikoolist, lisaks riigikantselei ka keskkonnaministeeriumi esindaja.

Metsaseadus ütleb, et töögrupis peab olema ökoloogilise, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku huvi esindajad.

"Kes teadlastest tegeleb konkreetsemalt metsanduspoliitikaga majanduse vaates, kes tegeleb metsapatoloogiaga, kes räägib ökosüsteemist, kes sotsiaalsest vaatest kogu sellele metsanduspoliitikale ja kommunikatsiooni poolest - ma arvan, et see on päris hea läbilõige erinevatest teadlastest ja ekspertidest, kes kõik katavad ära selle eesmärgi, mis metsaseadusesse on meile pandud," rääkis Mölder.

Ka läinud aastal laiali saadetud juhtkogus oli seitse teadlast kokku kolmest ülikoolist. Ükski neist uude juhtkogusse ei kuulu.

"See oli minu teadlik valik, et me keeraksime juhtkogu töös uue lehe," rääkis Tõnis Mölder, kelle sõnul said eelmise juhtkogu liikmed oma sisendi juba ära anda.

"Nende ekspertide arvamus on meile teada. Me täna võtsime siia uut ja värsket verd, et saada teemale tervikpilt alla ja õhtu lõpuks ikkagi liikuda selles suunas, et metsanduse arengukava ükskord jõuaks parlamenti."

Kui juhtkogu aprillis esimest korda kokku tuleb, ootab neid ees metsanduse arengukava eelnõu mustand, aga ka sadu või isegi tuhandeid lehekülgi uuringuid, analüüse ja seniste arutelude protokolle.

"Vaadatakse üle see dokumentatsiooni osa, mis on selles mõttes perspektiiviga, et mida on võimalik siia arengudokumenti sisse panna," selgitas Mölder, kelle sõnul valitakse aprillis ka juhtkogu esimees.

Seni on metsanduse arengukava koostamist saatnud võimalikult suur avatus. See tähendab, et ka kõik eelmise juhtkogu protokollid tehti pärast koosolekuid avalikuks. Kas nii saab olema ka uue juhtkoguga, pole Mölderi sõnul veel otsustatud.

"Aga üks, mida on teadlased ka ise arvanud ja palunud, et neil oleks võimalik seda tööd teha lähtuvalt oma ekspertarvamusest. Ehk nad on palunud, et neile antakse seda töörahu, mida eelmises juhtkogus alati igal koosolekul ei tekkinud," rääkis minister, kuid kinnitas, et peab väga oluliseks ka seda, et juhtkogu töö oleks läbipaistev ja ühiskonnale arusaadav.

"Ma kindlasti arvan, et nendest koosolekutest, mis toimuvad, saab ka teha avalikkusele väljanoppeid," lisas Mölder.

Olenemata sellest, missuguse arengukava teadlased omavahel kokku lepivad, paneb lõpliku dokumendi kokku riigikogu.

"See tärmin, kuhu me oleme tahtnud ajaliselt selle metsanduse arengukava dokumendiga jõuda, on 2022. aasta teine pool, ehk me räägime sügisest, kus ta võiks olla valitsuse dokument ja sealt edasi liikuda parlamendi suunas," ütles Mölder.

Uus juhtkogu

• Kajar Köster – häiringuökoloogia dotsent / Helsingi Ülikooli akadeemia teadur; Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige

• Arne Sellin – ökofüsioloogia professor (Tartu Ülikool, ökoloogia- ja maateaduste instituut, ökofüsioloogia õppetool)

• Maie Kiisel – Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute teadur; teadustöö põhisuunad: keskkonnateadvus ja –kommunikatsioon

• Urmas Varblane – rahvusvahelise ettevõtluse professor (Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond); Eesti Teaduste Akadeemia majandusteaduste akadeemik (humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakond)

• Veiko Uri – metsaökosüsteemide professor (Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool); Eesti Teaduste Akadeemia metsanduse akadeemik

• Henn Korjus – metsapoliitika professor (Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool)

• Rein Drenkhan – metsapatoloogia professor (Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool)

• Triin Reisner – riigikantselei strateegiabüroo nõunik, vastutab keskkonna-, energeetika- ja transpordipoliitika valdkondades seisukohtade kujundamise eest

• Marku Lamp – keskkonnaministeeriumi eluslooduse valdkonna asekantsler