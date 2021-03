Läinud aasta detsembris laiali saadetud metsanduse arengukava juhtkogus oli 36 liiget. Lisaks teadlastele kuulusid sinna nii puidutöösturid kui ka keskkonnakaitsjad.

Kolmapäeval kutsus keskkonnaminister Tõnis Mölder kokku uue juhtkogu. Sinna kuulub seitse teadlast kolmest ülikoolist ning riigikantselei ja keskkonnaministeeriumi esindajad. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Jevgeni Ossinovski otsusega rahul ei ole.

"On kahtlematult eriti skandaalne ja tähelepanuväärne, et uuest juhtkogust on välja arvatud olulised ühiskondlikud huvigrupid. Eeskätt pean silmas keskkonnaorganisatsioone. Ja see ei ole mitte ainult sisuliselt sigadus, vaid on ka selgelt metsaseaduse rikkumine," rääkis Ossinovski.

Metsaseadus ütleb, et arengukava koostamiseks kokku kutsutud töögrupi tegevusse kaasatakse lisaks uurimisasutustele ka muud metsandusega seotud huvigrupid.

"Need muud huvigrupid on kindlasti kaasatud olnud ju eelmise juhtkogu töös," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder, kelle sõnul ei lähe tehtud töö vett vedama.

"See on ka paljude jaoks sisendiks kogu sellele teaduspõhisele lähenemisele metsanduse arengukavas. Teine osa on kindlasti see, et keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise juures me teeme kaasamise protsessi, aga pärast seda, kui see mõjude hindamine on avalikustatud," lisas Mölder.

"Loomulikult võib ju sellist juttu rääkida, et me ju tegime kõikidele osapooltele oma kummitoa, kus nad said auru välja lasta ja nüüd me võtame kokku uued inimesed, kes päriselt asja ära teevad. See ju tegelikult ei ole selle metsaseaduse vastava paragrahvi mõte," vastas Ossinovski.

Tema sõnul rõhutatakse seaduses eraldi, et juhtkogus peavad olema esindatud majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised ja ökoloogilised huvid.

"Puhtformaalselt siin ei ole suurt midagi vaielda. See on seadusvastane käskkiri, ma loodan, et need huvirühmad lähevad ka kohtusse selle tühistamiseks."

Tõnis Mölder jälle usub, et kõik huvid on juhtrühmas esindatud läbi teadlaste.

"Kes tegeleb metsanduspoliitikaga majanduse vaates, kes tegeleb metsapatoloogiaga, kes räägib ökosüsteemist, kes räägib sotsiaalsest vaatevinklist – ma arvan, see on tegelikult päris hea läbilõige erinevatest teadlastest ja ekspertidest, kes kõik katavad ära selle eesmärgi, mis tõepoolest metsaseadusesse on meile pandud," ütles Mölder.

Metsanduse arengukava eelmise juhtkogu laiali saatnud Rain Epleri sõnul ei saanud juhtkogu arengukava koostamisega hakkama, sest selle arutelud valgusid laiali ja läksid kohati liialt detailseks. Jevgeni Ossinovski nõustub, et 36 liiget oli juhtkogule liiast. Samas ei usu ta, et juhtkogu tulemusele jõudmist segas selle toonane koosseis.

"Keskkonnaministeerium tegelikult ei juhtinud seda protsessi. Ministeerium pakkus kohvi ja võileibu ning tekitas jututoa, kus erinevaid arvamusi lihtsalt väljendati ja fikseeriti ja siis, kui kuskile hakati jõudma, tõmmati juhe seinast välja," rääkis Ossinovski. "Nüüd lihtsalt loobuda ühiskondlikust struktureeritud diskussioonist metsanduse tuleviku üle, see on minu meelest väga inetu. Lisaks sellele pole see kooskõlas metsaseadusega."