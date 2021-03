2023. aastal ilmuva uue aruande eesmärk on koondada kokku parimad teadmised, et vastata küsimusele, mis loob vaimset heaolu ja õnnelikkust ning kuidas see mõjutab ühiskonna arengut.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professori ning Eesti demograafia keskuse vanemteaduri Merike Sisaski sõnul sõltub inimese tervis 50 protsendi ulatuses eluviisist, 20 protsenti keskkonnast, 20 protsenti pärilikkusest ja 10 protsenti arstiabist.

Vaimse tervise teemaline EIA keskendub just sellele 70 protsendile, mis on seotud keskkonnaga, nii füüsilise, digitaalse kui ka sotsiaalse.

"Aruande fookus on kahel küsimusel: esiteks, mida saab teha ennetavalt, et inimese vaimne tervis oleks hea ning teiseks, mis vajab arendamist, et vaimset tervist hoida," rääkis Sisask.

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe, kolme aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatumate teadlaste poolt koostatud andmestikku ja kirjeldusi Eesti sotsiaal-majanduslikust arengust.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.