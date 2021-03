Diislikütuse hinda langetati kõikides Terminal Oil automaat- ja täisteenindusjaamades üle Eesti tasemele 1,199 eurot liitri eest.

Mootoribensiini 95 uus hind on 1,349 ning bensiin 98 maksab hinnalangetuse järgselt 1,399 eurot liiter.

Terminal Oil grupi juhatuse liige Raido Raudsepp ütles, et kui pandeemiaolukord maailmas lähiajal siiski oluliseks paremaks minemas ei ole, võivad turud olukorrale veelgi suurema kukkumisega reageerida. "Euroopa on siirdumas kolmanda laine suunas ning see annab tunda kõigil turgudel üle maailma. Tarbijale on see loomulikult positiivne uudis ning langevad mootorikütuste hinnad on keerulisel ajal on nii ettevõtetele kui majapidamistele pigem kergenduseks," lausus Raudsepp.

Kodumaine pereettevõte Terminal Oil on Eesti suurimaid vedelkütuste hulgimüüjaid. Ettevõtte vedelkütuseterminalid asuvad nii Tallinnas kui Tartus ning tanklakett on praeguseks kasvanud 25 tanklani.

Kütusemüüja Krooning müügijuht Risto Liinat teatas, et Krooningi tanklates on samad hinnad alates 17. märtsist.