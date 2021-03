Soomes tuvastati 520 koroonanakatunut, Lätis täpselt poole vähem

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 520 uut koroonanakkuse juhtu, teatas pühapäeval Soome terviseamet.

Viimase kahe nädala jooksul on Soomes pandud 9580 koroonadiagnoosi, mis on 1259 võrra rohkem kui eelmise kahe nädala jooksul. Viimase seitsme päeva positiivsete testide arv 4774 on aga 32 võrra väiksem kui eelmise sama pika perioodi oma.

Epideemia algusest on Soomes kinnitust leidnud kokku üle 71 643 inimese nakatumine koroonaviirusse.

Haiglates on reedel 271 koroonahaiget, neist 55 vajas intensiivravi.

Lätis suri viis inimest

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 260 uut koroonanakkuse juhtu ja suri viis COVID-19 haiget, teatas pühapäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Viimase 24 tunni jooksul tehtud 4931 koroonatestist andis positiivse tulemuse 5,3 protsenti.

Viimase ööpäeva jooksul surnud inimeste vanus jäi 60 ja 99 eluaasta vahele

Alates pandeemia algusest on Lätis leidnud kinnitust 97 409 inimese nakatumine koroonaviirusse, surnud on 1826 inimest

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 370,9.