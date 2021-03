Õppus Baltic Trident toimus pandeemiale vaatamata

Nädala jooksul asusid Ämaris kaheksa Ameerika hävitajat ja kaks tankerlennukit.

"Eesmärk oligi lühikese etteteatamisega suurema väekontingendi toomine teise riiki. Ka meie omalt poolt saime siit praktilised kogemused," ütles Eesti õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk.

Enne viiruse levikut olid sellised õppused rutiin. Viimane taoline toimus eelmise aasta novembris. Läinud nädalal toimunu oli esimene suurem rahvusvaheline koostööharjutus viie riigi osavõtul. lisaks õhk-õhk harjutustele tegid Ameerika piloodid pommituslende keskpolügoonile Eesti sihitajate juhtimisel.

"Eelmisel aastal kahjuks paljud õppused jäid ära ja paljud siiatulekud nii ameeriklaste kui teiste riikide poolt jäid ära," nentis Sirk.

Õhuväe ülem ütles, et aasta jooksul on planeerijad aru saanud, kuidas korraldada tegevust väiksema personaliga ja rohkem hajutades. Õhuturbemissiooni hulgas pole seni olnud ühtegi nakatumisjuhtumit. Tänaseks on taastumas tavapärane tegevus ja Kevadtormile on oodata mitmeid liitlaste õhuüksusi.

"Hetkel on meil teada, et Poola üksused tulevad, kohalik Itaalia üksus, kes siin õhuturvet läbi viib, Inglismaalt Ameerika helikopterid," ütles Sirk.

Läinud nädala õppusel osalesid lisaks Eestile Soome, Saksamaa, Poola, Leedu ja Suurbritannia.