Biden määras asepresident Harrise tegelema kriisiga lõunapiiril

"Ma ei suuda välja mõelda kedagi, kellel oleks selleks parem kvalifikatsioon," ütles Biden Valge Maja pressikonverentsil koos Harrisega.

"Kui ta räägib, siis ta räägib minu nimel. Ma annan talle raske töö," lisas president.

"Pole kahtlustki, et see on väga keeruline olukord. See on tohutu probleem. Ma ei teeskle, et see pole nii," sõnas Harris jutujärge üle võttes.

Varem telekanalile CBS News antud usutluses tunnistas Harris, et USA peab kiirendama migrantide varjupaigataotluste menetlemist ja hoolitsema nende eest paremini.

Valge Maja saadetud meeskond ühines seadusandjatega Texase migratsioonikeskuse külastusel, et saada muu hulgas ülevaadet saatjata alaealiste sisserändajate kasvavast arvust tekitatud probleemidest.

Vabariiklaste ja administratsiooni kriitikute hinnangul on just Bideni ja demokraatide rändepoliitika on põhjustanud migrantide arvu plahvatuse.