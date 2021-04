Times: USA sisserändekriis mõjutab riigi sisepoliitikat

Illegaalsete piiriületuste arv on USA lõunapiiril viimase 20 aasta kõrgeimal tasemel ning demokraatide ja vabariiklaste poliitilised liidrid süüdistavad üksteist sisserändekriisi põhjustamises.

Vabariiklased süüdistavad Bidenit, et ta loobus Trumpi karmist piirikontrolli hoiakust. Demokraatide sõnul põhjustasid sisserändekriisi muud tegurid ja Trumpi isolatsionalistlik poliitika oli jätkusuutmatu.

Bideni administratsioon leevendas jaanuaris koroonaviiruse epideemiast tingitud sisenemispiiranguid. Samuti leevendas Bideni valitsus roheliste kaartide reegleid, mis võimaldavad sisserändajatel USA-s töötada. Sisserändajad ei pea jääma ka enam Mehhikosse, kuni nende varjupaigataotlust USA-s menetletakse.

Bideni administratsioon määras sisserändekriisiga tegelema asepresident Kamala Harrise.

Märtsis pidasid USA piirivalvurid kinni enam kui 170 000 illegaalset sisserändajat, 18 000 neist olid ilma vanemateta lapsed.

Üksikud lapsed majutatakse piiriäärsetesse arestimajadesse. Näiteks Texase osariigis Donna linnas asuvas arestimajas viibib hetkel üle 4100 lapse. Donna arestimaja on ehitatud majutama ainult 250 täiskasvanut. USA valitsus pole veel otsustanud, mida lastega edasi teha.

Texase osariigis asuv Rio Grande jõgi on aastakümneid olnud sisserändajate jaoks populaarne ületuskoht. Jõgi on kitsas, kuid vesi voolab seal kiiresti. Sama marsruuti kasutavad ka Mehhiko narkokaubitsejad.

"Alati on väga kurbi lugusid. 19-aastane naine saabus mõni nädal tagasi, ta oli rase, kuid üksi. Küsisime tema abikaasa või poiss-sõbra kohta, kuid tema perekonnal polnud raha, et saata temaga kaasa rohkem inimesi. Inimkaubitsejad olid teda vägistanud grupiviisiliselt," teatas piiril töötav vabatahtlik Linda Torline.

"Ühel teisel üksikul naisel oli silm sinine. Inimkaubitsejad olid teda peksnud ja tema raha ning paberid varastanud," lisas Torline.

Vaatamata ohtudele ja inimkaubitsejate kasvavale vägivallale, sisserändajate arvukus kasvab kiiresti.

"Paljud neist on hädas, alatoidetud, vedelikupuudusega. Sajaliikmelised rühmad kasutavad täispuhutavaid parvi, mis pole mõeldud nii suuri inimrühmi kandma. Nad tulevad Kesk-Ameerikast," ütles piirivalveametnik Jesse Moreno.

"Mitmed sisserändajad leiavad, et tänu uuele administratsioonile on USA-sse tulek lihtsam. Kuid teekond on ohtlik ja nad riskivad oma eluga," ütles Texases asuva McAlleni linnapea Joel Villareal.

Biden keelitas märtsi keskel sisserändajaid loobuma USA-sse tulemast.

"Ma võin üsna selgelt öelda, ära tule," teatas märtsis Biden.

Sisserändajad ignoreerivad üleskutset jätkuvalt. Villareal, kes pole seotud ei vabariiklaste ega demokraatidega, on Washingtoni poliitikas pettunud.

"USA-s pole aastakümnete jooksul tehtud ühtegi tõelist sisserändereformi. Me vajame ressursse. Peame teadma, kuhu sisserändajaid majutada. Meil pole järjepidevat selget poliitikat, mida saaksime rakendada," teatas Villareal.

Villareali arvates peavad erakonnad sisserändekriisi lahendamiseks jõudma konsensusele ja kehtestama toimiva sisserändepoliitika.

"Eelmisel nädalal külastas meid senaatorite delegatsioon. Meil on neid delegatsioone varem olnud. Nad teevad mõned fotod ning kuulutavad end seejärel piiriekspertideks. Nad on teinud seda aastakümneid. Kuid probleeme nende tegevus ei lahenda," lisas Villareal.