Harris kohtub mai alguses Mehhiko presidendiga

"Lopez Obrador tutvustas neljapäeval Bidenile puude istutamise programmi. Programmi eesmärk on maksta farmeritele, et nad istutaksid miljard viljapuud. Mehhiko loodab, et USA rahastaks istutamise programmi raames Mehhiko, El Salvadori, Hondurase ja Guatemala farmereid," teatas Daily Mail.

Mehhiko president väidab, et programm aitab vältida farmerite lahkumist Kesk-Ameerikast.

"Istutamise programm aitab kaasa ka võidelda kliimamuutustega," ütles Lopez Obrador.

Keskkonnakaitsjad siiski kahtlevad, et istutamise programm oleks keskkonna- sõbralik. Ohtu võivad nii sattuda põlismetsad. Kriitikud väidavad samuti, et kohalikud põllumehed petavad lihtsalt välja toetusi.

Lopez Obradori valitsus keskendub samuti uute naftatöötlemisrajatiste rajamisele. Samuti tehakse Mehhikos piiranguid taastuvenergia tootmisele.

USA president Joe Biden nimetas Harrise sisserände kriisiga tegelema märtsi alguses.

Harris pole veel külastanud piirirajatisi ega pidanud sellel teemal olulisi pressikonverentse.

Märtsis ületas USA lõunapiiri illegaalselt 172 000 inimest.

"Plaanis on kokku tuua erinevad USA ministeeriumid, sealhulgas kaubandus- ja põllumajandusministeeriumid. Peame käsitlema sisserände algpõhjusi, sealhulgas kaubandust, vaesust ja toidupuudust," teatas Harris esmaspäeval.

Harrise lasteraamat "Kangelased kõikjal" antakse kõikidele lastele, kes saabuvad ilma vanemateta USA-sse.