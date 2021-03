Suurbritannia kavandab suurt asüülireeglite reformi

Kolmapäeval parlamenti jõudud plaan keskendub väid päriselt asüüli taotlejatele, rõhutas siseminister Priti Patel. Reegleid muudetakse nii, et immigrante oleks võimalik tagasi saata. Asüüli saavad vaid need, kes ka tegelikult põgenevad tagakiusamise eest oma kodumaal. Reformiga loodetakse panna piir inimkaubitsemisele ja seada kindlad reeglid.

Pateli sõnul on needsamad inimkakubitsejate jõugud seotud ka relvade ja narkootikumidega smugeldamisega Ühendkuningriiki.

Immigratsioonireeglite karmistamine oli üks tähtsamaid lubadusi, millega Patel ja peaminister Boris Johnson veensid britte Euroopa Liidust lahkumise poolt hääletama.

Märtsist 2019 kuni märtsini 2020 esitati Ühendkuningriigis 35 000 varjupaigataotlust, enim taotlejaid oli Iraanist, Albaaniast ja Iraagist.

Immigrantidest üle 8000 ületas väikeste paatidega La Manche'i väina just smugeldajate abiga.

Reformiplaanis on ettepanek seada asüülitaotluse protsess sõltuvusse sellest, kust inimene on Ühendkuningriiki sisenenud. Ebaseaduslikud saabujad on rännanud näiteks läbi Prantsusmaa ja 60 protsenti sisserändajaist seda on, ütles Patel.

Ta lisas, et inimesed peaksid taotlema varjupaika selles EL-i riigis, kuhu nad esimest korda saabuvad, selle asemel, et kasutada seda hüppelauana Ühendkuningriiki jõudmiseks.

"EL-i riikidel on ka moraalne kohustus ja vastutus selles lahenduses osaleda. Ja täna osalen ka G6 arutelul ja räägin just sel teemal ning esitan varjupaigareformi ning jään täielikult oma põhimõtte juurde, et asüüli saab anda ja küsida esimeses riigis, kuhu saabutakse," rääkis Patel.

"Meil kõigil on moraalne kohustus ja vastutus päästa elusid ja peatada inimeste salakaubavedu. Ja see on kollektiivne ettevõtmine, kus me kõik peame üles astuma."

Briti Punase Risti esimees Mike Adamson peab valitsuse plaani ebainimlikus ja leiab, et kõiki saabujaid tuleb kohelda võrdelt. Oluline pole mitte riiki sisenemise viis, vaid see, et nad vajavad kaitset, ütles Adamson.

Kuid inimõiguste juristid on hoiatanud, et plaan eirab Suurbritannia pagulaskonventsioonist tulenevaid rahvusvahelisi kohustusi.

Kriitikute hinnangul on tegelik probleem aastatepikkune tegevusetus.

Kui Suurbritannia soovib mõnda varjupaigataotlejat tagasi saata, saab ta seda teha ainult nende nõusolekul. Brexiti osana lahkuti kogu Euroopat hõlmavast skeemist, mis võimaldas tagasipöördumist Prantsusmaale ja mujale. Pole selge, kas ja millal Brüsseliga uus kokkulepe sünnib.