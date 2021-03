Darmanin: Strasbourgi linn lubas Türgil sekkuda Prantsusmaa siseasjadesse

Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin süüdistas Strasbourgi linnavolikogu, et nad aitasid Türgil sekkuda riigi siseasjadesse. Ankara toetatud islamiorganisatsioon rahastab Strasbourgi suure mošee ehitamist.

Strasbourgi suurejoonelise mošee ehitamise rahastamist toetab Türgi valitsusega tihedalt seotud islamiorganisatsioon Milli Gorus Islamic Confederation. Sama organisatsioon keeldus eelmisel aastal toetamast Prantsusmaa valitsuse koostatud islamihartat. Harta toetajad samas lubasid loobuda poliitilisest islamist ja austada Prantsusmaa väärtusi, sealhulgas soolist võrdõiguslikust.

"Usume, et see munitsipaalamet ei peaks toetama välismaalaste sekkumist meie territooriumil," ütles Darmanin.

Strasbourgi linnapea Jeanne Barseghiani sõnul on tegemist tavalise toetusega, mille käigus abistatakse ka kirikuid ja sünagooge.

"Riigiametnikud osalesid 2017. aastal ka mošee nurgakivi tseremoonial," ütles Barseghian.

Strasbourg on ajaloolistel põhjustel vabastatud Prantsusmaa seadustest, mis keelavad religioosse tegevuse riikliku rahastamise. Islamiorganisatsiooni toetus moodustab 10 protsenti mošee ehituse maksumusest.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas teisipäeval, et Erdogani valitsus sekkus Prantsusmaa presidendivalimiste kampaaniasse. "See on tõestatav. Oht pole varjatud," ütles Macron.

Türgi välisministeeriumi pressiesindaja Hamy Aksoy sõnul soovib Macron mõjutada sel nädalal toimuvaid EL-i Türgi teemalisi kõnelusi.

Prantsusmaa on Euroopas kõige suurem Türgi kriitik. Erdogan samas juhib moslemimaailma kampaaniat, et Prantsusmaa võimud ei piiraks riigis poliitilise islami tegevust.

Ehitamisel olev Strasbourgi mošeest saab Euroopa suurim islamipühakoda. Sinna on plaanitud ka raamatukogu ja kool.