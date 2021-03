Suurbritannias puhkes prohvet Muhamediga seotud pildiskandaal

Suurbritannia Batley gümnaasiumi lapsevanemad korraldasid kolmapäeval meeleavalduse, kuna koolis näidati nende lastele prohvet Muhamedi karikatuuripilti. Haridusministeeriumi teatel on meeleavalduse olemus aga täiesti vastuvõetamatu.

Kolmapäeval kogunesid Batley gümnaasiumi õpilaste lapsevanemad meeleavaldusele. Lapsevanemad väitsid, et nende lastele näidati koolitunnis prohvet Muhamedi pilti, mis pärines Prantsusmaa satiiriajakirjast Charlie Hebdo. Gümnaasium palus lapsevanematelt vabandust ja peatas pilti näidanud õpetajaga töölepingu, teatas The Times.

Meeleavaldusel osalenud lapsevanemate sõnul ei salli nad islamofoobiat ja karikatuur on nende jaoks solvav.

Kolmapäeva õhtul avaldas protestide osas arvamust ka Suurbritannia haridusministeerium.

"Õpetajate ähvardamine ja hirmutamine pole kunagi vastuvõetav. Julgustame vanemate ja koolide omavahelist dialoogi, kui ilmnevad probleemid. Kuid praeguse protesti olemus on täiesti vastuvõetamatu. Selle käigus esitatakse ähvardusi ja rikutakse koroonaviiruse epideemiast tingitud piiranguid," teatas haridusministeeriumi pressiesindaja.

"Koolidel on vabadus lisada õppekavasse terve rida küsimusi, ideid ja materjale. Isegi siis kui need on väljakutsuvad või vastuolulised. Tagada tuleb poliitiline tasakaal," lisas pressiesindaja.

Politsei teatas, et koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangute rikkumise eest ei ole kedagi arreteeritud ega trahvitud.

Kooli juhtidega kohtus ka kohalik kogukonnaliider ja imaam Mohammed Amin Pandor. "See, mis on juhtunud, on täiesti vastuvõetamatu," ütles Pandor.

Suurbritannia moslemiliidu teatel on islamofoobne retoorika riigis tõusuteel.

"Prohvet Muhamedi piltide kasutamine on moslemite jaoks sügavalt solvav. Loodame, et kool võtab kasutusele vajalikud meetmed," teatas moslemiliit.

2015. aastal ründasid islamiäärmuslased Prantsusmaa ajakirja Charlie Hebdo Pariisi kontorit. Islamistid tapsid 12 inimest. Eelmisel aastal mõrvas islamist Prantsusmaa kooliõpetaja Samuel Paty, keda süüdistati õpilastele Muhamedi karikatuuri näitamises.