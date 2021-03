Lennujaam prognoosib selleks aastaks mullusest veel väiksemat reisijate arvu

Tallinna Lennujaama käive kukkus mullu 56 protsenti võrreldes 2019. aastaga, mil lennujaam toimis tavarütmis ja reisijate arv ületas rekordilise kolme miljoni piiri. Puhaskahjum oli eelmisel aastal kaks miljonit eurot, reisijaid oli 860 000, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavu võib lennujaama läbida vaid 740 000 reisijat, kahjumiks kujuneb eeldatavalt viis miljonit eurot, prognoosib ettevõte.

Sellegi poolest kasvab lennujaamas investeeringute maht võrreldes mullusega kaks korda - 16 miljonilt ligi 36 miljonile eurole. Ehitustegevus jätkub lennuliikusalal, sisuliselt lennuraja lõpuosas.

"Teine suurem investeering on reisiterminalis pagasiala laiendus. Tehnoloogia, mis meil seal oli ja võimalused olid ikkagi eelmisest sajandist ja meil oli seda väga vaja uuendada, modernseks teha. Ja seda me täna juba teeme. Ma usun, et järgmisel aastal umbes samal ajal on see valmis ja siis on eelootealad. See oli üks meie pudelikaeltest, mida me tundsime just odavlennufirmade puhul," rääkis lennujaama juht Riivo Tuvike.

Lennuliikusala laiendusse investeeritakse 17 miljonit, terminali alumisel korrusel pagasialale 5,5 miljonit ja eelootealadesse miljon eurot.

Lisaks peaks tänavu lõppema tööd Pärnu lennujaamas, kuhu investeeritakse 17 miljonit eurot. Kõik investeeringud on planeeritud teadmisega, et lennuliiklus ehk 2024. aastal taastub ja lennujaama läbilaskevõimet on vaja suurendada.

Pühapäeval läheb lennujaam üle suvisele lennuplaanile.

"Meie ise ootame, et järsku suvest ikkagi on võimalus, et reisivõimalused laienevad, hüüti välja ka tegelikult kevad-suvine lennuplaan, 25 rahvusvahelist sihtkohta, mis on võib-olla üle ootuse palju," rääkis Tuvike.

"Meil tulevad isegi uued lennufirmad nagu Swiss Air näiteks. Lootust on, aga ma ütleks, et esimene samm on ikkagi see, et me peame suutma selle viiruse kontrolli alla saada ja alles siis saame reisima hakata," lisas ta.