Analüütik: nafta hind jätkab lähiajal langust

Nafta hind on alates märtsi keskpaigast langenud, kuid Suessi kanalisse kinni jäänud laev on pannud hinna kõikuma. Majandusanalüütik Tõnu Mertsina sõnul on lähikuude hinnatrend siiski jätkuvalt allapoole.

Nafta hinna liikumine lähipäevil sõltub suuresti sellest, millal Suessi kanalit blokeeriv konteinerlaev lahti pääseb.

"See sõltub kõik sellest, kuidas laheneb olukord kinnijäänud laevaga. Algul arvati, et see lahendatakse ühe-kahe päevaga, kuid praegu prognoositakse, et vähemalt järgmise nädala lõpuni ei muutu midagi ja seoses sellega toornafta hinnad võivad üles minna viie kuni kümne protsendi võrra," rääkis Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin.

Kuni kolmapäevani valitses maailmaturul naftahinna langus. "Nafta hind on viimase kahe nädala jooksul allapoole liikunud. Kui varem nafta hind tõusis seetõttu, et turud nägid, et hakkab suurenema nõudlus seoses sellega, et riike hakatakse avama piirangutest, siis nüüd on tekkinud pigem pessimism eelkõige Euroopa kolmanda viiruselaine tõttu," ütles Swedbank Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tema hinnangul ei hakka nafta hind tõusma enne teist poolaastat, mil oodatakse majanduse paranemist. Seni suruvad hinda allapoole eelkõige kaks tegurit.

"Lähiajal on ikkagi tõenäoliselt allapoole surve naftahindadele ja selle taga on veel kaks teemat - üks on see, et USA-s on naftavarud suurenenud, ja teisalt see, et Hiina on piiramas kõrgema emissiooniga kütuste importi," selgitas ta.

Eesti tanklatesse ei ole viimase aja naftahinna langus veel jõudnud.

"Kohe kui maailmaturu hind jõuab Eestini läbi kütusetootjate, siis esimesel võimalusel langetame hindu tanklates. Tavaliselt meie strateegiline varu on kindlasti üks-kaks nädalat, aga see sisseostuhind sõltub tootjast ja kütustemüüjast," rääkis Šafrostin.