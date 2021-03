Suessi kanali kriis võib kesta mitu nädalat

Euroopat ja Aasiat ühendavat Suessi kanalit blokeerib lõksujäänud kaubalaev. Laevanduseksperdid hoiatasid neljapäeval, et kanali kaudu liikluse taastamine võib olla päevade, kui mitte nädalate kaugusel.

Puksiirlaevad jätkasid neljapäeval konteinerlaeva Ever Giveni väljakaevamist. Operatsiooniga seotud inseneride hinnangul on tegemist ülimalt keeruka inseneri- ja logistikaprobleemiga. Kaubalaeva opereerib Taiwani ettevõte Evergreen Group, laev on umbes 400 meetrit pikk.

"Laeva vöör on endiselt sügavalt kinni kiilunud ühte kanali serva. Et seda lahti saada, on vaja kanalit süvendada. Laeva tuleb kergendada, sealt tuleb välja võtta kütust, ballastvett ja võimalusel eemaldada ka osa konteinerlastist. Kuna kanali juures pole piisavalt kõrgeid kraanasid, saame kasutada ainult helikoptereid," teatasid insenerid.

Egiptuse ametnikud loodavad, et nädalavahetusel tuleb tõusulaine, mis võib aidata laeva vabaks tõsta.

Evergreen palkas laeva lahti kaevama Hollandi laevapäästefirma Smit Salvage'i.

"Operatsioon võib kesta mitu nädalat," ütles Smit Salvage'i tegevdirektor Peter Berdowski.

Taani laevandusfirma Maersk teatas neljapäeva õhtul, et kanalis on Ever Giveni pärast lõksu jäänud nüüd ligi 200 laeva.

"Suessi kanali veeteed võib päevas kasutada maksimaalselt 106 laeva. Laevade järjekorra lõpetamiseks võib lõpuks kuluda mitu päeva, kui Ever Given on teelt kõrvale lükatud," teatas laevanduse kaubandusorganisatsioon World Shipping Council.

Maersk ja Saksamaa ettevõte Hapag-Lloyd AG uurivad laevade ümbersuunamist ümber Aafrika, et vältida Suessi veeteel ummikusse sattumist.

"Kaalume kõiki võimalusi, et klientidele last kohale toimetada, sealhulgas võimalust saata laevad ümber Lõuna-Aafrika, kuid otsuseid pole veel tehtud," ütles Maerski pressiesindaja.

"Laevaoperaatorite hinnangul on Suessi kanali ääres kinni seisva lasti väärtus umbes 12 miljardit dollarit," teatas The Wall Street Journal.

Suessi kanal ühendab Euroopa ja Aasia majandusi. Kanal on samuti Euroopas rafineeritud naftatoodete ning Põhja-Aafrika sadamatest pärit toornafta transiidipunkt. Naftahinnad on terves maailmas ka hüppeliselt kasvanud.

Singapuri transpordiminister Ong Ye Kung ütles neljapäeval, et käskis sadamavõimudel valmistuda häireteks.

"Suessi kanali blokaadi jätkamisel on vajalik sadamas võtta kasutusele tagavaravarud," ütles Kung.

Suessi kanali haldaja andmetel läbis 2020. aastal kanalit umbes 19 000 alust. Meretööstuse kaubandusgrupi Bimco andmetel läbib kanalit keskmiselt umbes 39 suurt kaubalaeva päevas. Laevaoperaatorid suunavad laevad aeg-ajalt ka ümber Aafrika lõunatipu, et vältida Suessi kanalis ummikuid. Ümber Aafrika sõit kestab kaks nädalat kauem ja maksab tunduvalt rohkem.

"Kanali vältimine võib ühe reisi kohta maksta umbes 450 000 dollarit. Praegu on kanalis ummikus juba 2 miljoni barreli ulatuses naftat. See on umbes kaks protsenti kogu ülemaailmsest päevasest naftatarbimisest" ütles Singapuri ökonomist Anoop Singh.

Tankerite rendikulud Lähis-Idast Aasiasse sõitmiseks on viimase kolme päeva jooksul tõusnud 47 protsenti.

Suessi kanal on 193 kilomeetrit pikk, see ühendab Vahemere Punase mere ja India ookeaniga. See ehitati 1869. aastal, 45 aastat enne Panama kanali valmimist. Suessi kanalit rajati kümme aastat aastat, seda ehitas umbes 1,5 miljonit töölist. Kanali idee pärineb juba antiikajast.

Egiptuse endine president Gamal Abdel Nasser natsionaliseeris kanali 1956. aastal. See põhjustas Suessi kriisi. Kanal toob tänapäeval Egiptuse riigile aastas sisse umbes 5,61 miljardit dollarit.