Veel kaks puksiirlaeva on jõudnud Suessi kanalisse appi

Kaks täiendavat puksiirlaeva sõitsid pühapäeva hommikul Egiptuse Suessi kanali poole, et aidata kaasa pilvelõhkuja suuruse konteinerlaeva vabastamisele, mis on juba alates teisipäevast sulgenud ühe maailma kõige olulisema veetee.

Jaapani kompaniile kuuluv, kuid Panama lipu all sõitev 400 meetri pikkune ja 59 meetri laiune laev MV Ever Given, mille liivatorm teisipäeval kanalisse põiki puhus, on endiselt Aafrika ja Siinai poolsaare vahel asuvas kanalis kinni, põhjustades laevaliikluses ummiku ning seisates kaupade liikumise.

MarineTraffic.com satelliidipildid näitasid, et pühapäeva hommikul jõudsid Punase mere kaudu sündmuspaiga lähedale Hollandi lipu all sõitev puksiirlaev Alp Guard ja Itaalia Carlo Magno.

Puksiirlaevadega püütakse 400 meetri pikkust Ever Givenit nihutada, samal ajal kui süvendusvahenditega jätkatakse liiva ja muda eemaldamist, teatas laeva operaator Bernhard Schulte Shipmanagement.

Egiptuse Suessi kanali võimud teatasid laupäeval, et tugevad tuuled ei olnud Ever Giveni madalikule sõitmise peamine põhjus.

"Tugevad tuuled ja ilmategur ei olnud peamised põhjused laeva madalikule sõitmisel. Seal võisid olla tehnilised või inimlikud vead," lausus pressikonverentsil kanaliameti juht Osama Rabie.

"Kõik need tegurid selgitab välja juurdlus," lisas ta.

Kui talt küsiti, millal laev jälle liikuma pääseb, vastas ta, et see on võimalik "täna või homme, sõltuvalt laeva reageerimisest tõusule ja mõõnale".

Bernhard Schulte Shipmanagement on öelnud, et esialgsed uuringud välistavad madalikule sõitmise põhjusena igasuguse mehaanilise või mootoririkke.