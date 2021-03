Fischer: nakkuskordaja langus 0,8 juurde võimaldaks rohkem suveplaane teha

Fischer rääkis, et see, kas Eestis saab suvel minna festivalidele või restoranidesse-kohvikutesse, sõltub sellest, kas nakatunute arv jääb kõrgeks.

Praeguseks on nakkuskordaja langenud üle Eesti 0,9 lähedale ehk iga koroonaga nakatunu annab nakkuse edasi keskmiselt 0,9-le inimesele. Selge on langustrend Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Saaremaal.

Fischer selgitas, et edasi on kolm võimalikku stsenaariumit. Üks neist on skeptiline prognoos.

"See tähendab, et nakkuskordaja kõigub. Mis sellest, et praegu on väike langus, sest järgmine nädal on jälle kõrgem. Meil ka üle-eelmisel nädalal tundus, nagu oleks väike langus olnud, aga eelmisel nädal tulid jälle suuremad numbrid. Ja siis läheb jälle üles ja alles siis hakkab tasapisi langema," rääkis professor.

"See ei oleks väga hea stsenaarium, sest siis me mai alguses näeksime ikka 1000 nakatunut päevas ja see ei oleks haiglatele hea ja ei saaks mõelda ka leevendustele," lisas ta.

Teine stsenaarium on see, et nakkuskordaja jääb 0,9 juurde püsima. "See näitab, et me saame tõepoolest langusele, et langus jääb püsima just selline nagu ta praeguse seisuga oli tuvastatud, et ta hakkab tasapisi alla minema, aga aprilli keskpaigas vaadatakse, et arvud on juba läinud alla 1000 ja enam äkki ei olegi vaja midagi nii väga ette võtta ja inimesed lähevad hooletuks ja nakatunute arvud jäävad püsima sinna ja edasi ei lange. Ka see on natukene kehv, sest see tähendaks ikka veel üsna suurt koormust haiglatele," kirjeldas Fischer.

Kolmas prognoos on see, et nakkuskordaja langeb 0,9 pealt 0,8 peale.

"Kolmas prognoos on selline, mida me väga tahaks näha, et 0,9 muutub meil 0,8-ks - päris paljudes riikides me oleme näinud sellist langust ja ka Eestis eelmisel kevadel - ja meil tõepoolest nakatunute arvud jõuavad sinna, et meil mai alguses on 2-300 nakatunut päevas ja läheb ka sealt veel alla. See lubaks meile tõenäoliselt kõige rohkem suveplaane teha ka selles osas, mis puudutab erinevatel üritustel osalemist ja sõpradega kohtumist, mitte ainult üksi metsa ja mere äärde minekuks," rääkis Fischer.

Professor märkis, et juba praegu on näha, et piirangud on mõjunud, kuigi Eesti ei ole nii tugevalt lukus nagu nii mõnigi teine riik.