Teadlased: piirangute mõju on juba nähtav

Nakatunute arvud on viimastel päevadel tasapisi vähenema hakanud ja nakkuskordaja on õnnestunud viia 0,9 juurde. Teadlaste kinnitusel paistab tunneli lõpus valgus.

"Ütleks, et sel nädalal on tõepoolest natuke põhjust optimismiks küll. Kui ma vaatasin ka testimise kuupäeva järgi, siis veel esmaspäeval, teisipäeval olid enam-vähem sellised numbrid nagu ka eelmisel nädalal - sinna 1400-1500 kanti -, aga kolmapäevast reedeni olid juba 1100-1200. See oli juba jälle märgatavalt madalam kui eelmisel nädalal. Ma loodan nüüd, et äkki järgmisel nädalal hakkamegi alla 1000 numbreid nägema. Ma väga tahaks loota seda," kommenteeris Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor, teadusnõukoja liige Krista Fischer.

"Optimismi põhjustab ka see, et viimastel päevadel nakkuskordaja ehk see, mitmele inimesele annab üks nakatunu edasi haigust, on alla ühe olnud. Sealt me näeme ka, et vähenemise tendents justkui on, aga ikkagi, arvud on praegu päris kõrged," ütles Tartu ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets.

Reovee seireuuringu tulemused näitavad kiiremat langust Kesk- ja Lõuna-Eestis. Nakatumise üldine tase on uuringu järgi sarnane detsembrikuu seisule.

"Me tahaksime, et see oleks ikkagi selline nagu novembri alguses oli ja seda kindlasti veel ei ole. Leid on ikkagi suhteliselt kõrge ja eks ta on meil siin kõikunud edasi-tagasi. Kui nüüd järgmisel nädalal ka veel peab sellist madalat taset, siis küll julgeks öelda, et asi hakkab lahenema," rääkis Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professor, reoveeuuringu juht Tanel Tenson.

Nakatumise märgatavat vähenemist tuleb aga veel vähemalt kuu aega oodata.

"Mida me oleme mudeldanud, on optimistlikum variant see, et me mai alguses näeme 200 kanti nakatunute numbreid. Loomulikult on isegi veel optimistlikumad variandid võimalikud. On võimalik ka, et nii hästi ei lähe," ütles Fischer.

"Mingil juhul ei tohi praegu anda järele selle optimismi pealt, sest ühest küljest, ma ütlen veelkord, need arvud on ikkagi väga kõrged. Kuna nakatumise maksimum oli umbes kümme päeva tagasi ja see on enam-vähem see aeg, kui haigus läheb raskeks. Nii et praegu on lootus, et laine tõus jõuab meil haiglatesse ja loodame, et ta enam hullemaks seal ei lähe," rääkis Maimets.