Soome meedia: riigikontroll ostis peadirektorile iluteenuseid riigi rahaga

Soome meedia teatel ostis VTV aastatel 2018-2020 oma peadirektorile Tytti Yli-Viikarile iluteenuseid kokku 4729 euro eest. Yli-Viikarile osutati 918 euro eest stiiliteenuseid, mis polnud otseselt seotud ühegi tööülesandega.

2019. aasta veebruaris tasus VTV Yli-Viikari arve 744 euro ulatuses. Selle tulemusena maksti kinni kolm peadirektori käiku stilisti juurde.

"Need arved olid seotud juuste kujundamise, riietumise ja muude visuaalsete väljendustega," ütles VTV ressursidirektor Tuula Sandholm

Sandholmi sõnul oli kulutuste eesmärk toetada Yli-Viikari edu filmimisel ja avalikel esinemistel.

VTV esitatud andmetest selgub, et aastatel 2019-2020 osutati Yli-Viikarile stiiliteenuseid kokku 1902 euro eest.

2020. aastal ostis VTV stilistina tuntud Raili Hulkkoneni ettevõttelt 744 euro eest jumestus- ja stiiliteenuseid. VTV ost on kirjas majandusaasta aruandes. Samal päeval osteti Sydämen Pohjasta Oy-lt 210 euro eest tipptasemel juuksuriteenuseid. Arve peal oli märge "Tytti Yli-Viikari juuksurikülastus".

VTV ei kommenteerinud, kas amet peab asjakohaseks, et ligi 5000 eurot riigi raha on kulutatud iluteenustele.

Sandholm teatas varem, et VTV-s on kõigil töötajatel võimalik kasutada stiiliteenuseid oluliste avalike esinemiste jaoks. Sandholmi sõnul on seni iluteenuseid ostnud ainult tegevjuht.