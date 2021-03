Pangad hoiatavad kahju eest seoses USA riskifondi maksejõuetusega

Šveitsi suurpank Credit Suisse teatas esmaspäeval, et seda võis tabada "väga märkimisväärne" kahju seoses USA-s baseeruva riskifondi maksejõuetusega, samas kui Jaapani pank Nomura teatas, et võib USA klienti tabanud "sündmuse" tõttu kaotada kaks miljardit dollarit.

Credit Suisse ei täpsustanud, mis riskifondiga tegu on, mis pankasid see veel mõjutab ja mis täpselt juhtus.

Meedia vahendab, et riskifond oli New Yorgis registreeritud Archegos Capital Management.

"Seoses fondi suutmatusega neid lisatagatise nõudeid täita, on Credit Suisse ja veel mitu panka alustanud protsessi neist positsioonidest loobumiseks," teatas pank.

Ärileht Financial Times kirjutas, et Archegosil oli suur riskipositsioon ViacomCBS ja mitme Hiina tehnoloogiafirma aktsia suhtes ja seda räsis kõvasti USA meediagrupi aktsiate läinudnädalane langus.

Credit Suisse'i teatel ei ole veel selge, kui suur kahju panka tabab, kuid sellel võib olla väga märkimisväärne mõju panga esimese kvartali tulemustele.

Nomura teatas reedel, et "juhtunud on sündmus", mis võib tekitada selle USA tütarfirmale kaks miljardit dollarit kahju. Kõnealust klienti ei nimetatud ja pank lisas, et juhtunu ei ohusta Nomura ja selle USA tütarfirma tegevust ega majanduslikku usaldusväärsust.