Luikmel: USA abipakett ergutab kogu maailma majandust

USA on alates koroonaviiruse algusest välja käinud kolm abipaketti, mille maht ulatub kokku triljonitesse. Luikmel ütles "Välisilmale", et nende pakettide mõju ei piirdu Ühendriikide majandusega.

"Ühendriikide suur fiskaalstiimul lekib välja läbi ekspordi, teiste riikide ekspordi Ühendriikidesse. Ta sisuliselt ergutab maailmamajandust. Kui OECD tõstis maailma majanduskasvu prognoosi ühe protsendipunkti võrra hiljuti - nüüd me ootame juba viite-kuute protsenti käesolevalt aastalt -, siis põhimõtteliselt see ikkagi ergutab kogu maailma majandust," rääkis ta.

Ka Euroopa Liit on välja käinud oma abipaketi. Luikmeli sõnul on pikas perspektiivis abipaketid vajalikud ning panevad aluse pikale majanduskasvule. Täiendav stiimul majandusele tuleb Luikmeli sõnul aga ka tarbijatelt.

"See on see tarbija, kes möödunud kevadel kaks korda rohkem säästis igaks-juhuks. /.../ See on poole triljoni küsimus mõlemal pool lompi, millal see säästude kogus paisatakse tarbimisse, sest töökoht on alles, sellega ei ole täna probleemi, erinevalt tavalisest finantskriisist. Tegelikult on ka üsna head eeldused palgakasvuks, sest hõive pole nii järsult langenud," rääkis analüütik.

"Kui see tarbija paiskab oma säästud kulutustesse, siis sellest saab olema täiendav lühiajaline ühekordne fiskaalstiimul ja see muudab pilti üsna palju. Ja erinevalt tavaolukorrast on tööpuudus väga madal nii USA-s kui ka Euroopas, mis tähendab, et kõik eeldused väga tugevaks positsiooniks palgaläbirääkimistel on olemas," lisas ta.