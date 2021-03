WHO ja hulk riike kutsusid looma lepet tuleviku tervisekriisidega tegelemiseks

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Euroopa Liidu ja 23 riigi juhid kutsusid looma rahvusvahelist lepet tuleviku tervisekriiside haldamiseks.

Leppe mõte on tagada universaalne ja võrdne ligipääs vaktsiinile, ravimile ja pandeemia diagnoosimisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et leppega tahetakse üle saada nendest puudustest, mis tulid esile koroonaviiruse pandeemiaga. Resolutsiooni mustand esitatakse organisatsiooni 194 liikmesriigile iga-aastasel ministrite kohtumisel maikuus.

"Peamised teemad oleksid vastupanuvõime kasvatamine pandeemiale ja teistele üleilmsetele tervisekriisidele koos selge riikliku ja globaalse valmisoleku süsteemidega, tagades õigeaegse ja võrdse ligipääsu pandeemia vastumeetmetele, sealhulgas vaktsiinidele," rääkis Ghebreyesus.

"Koroonaviirus on olnud karm meeldetuletaja. Keegi pole päästetud, kuniks kõik on päästetud. Ja seepärast on meie juhid igast maailma regioonist koos teinud ettepaneku ühiseks tegevuskavaks," ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel.