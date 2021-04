WHO: Euroopas on vaktsineerimine lubamatult aeglane

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kritiseeris koroona vastu vaktsineerimist Euroopa Liidus, öeldes, et see on lubamatult aeglane, edastas BBC .

"Vaktsiinid on meie parim viis sellest pandeemiast väljumiseks. Samas on nende vaktsiinide levitamine lubamatult aeglane ning see pikendab pandeemia kestust Euroopas," ütles WHO Euroopa direktor Hans Kluge.

"Me peame protsessi kiirendama, suurendades tootmist, vähendades takistusi vaktsiinide manustamisele ning kasutades iga varus olevat viaali," lisas ta.

Kluge ütles samas, et kuni vaktsineeritus on madal, peavad EL-i riigid rakendama koroonapiiranguid, et vaktsiinide tarneprobleeme kompenseerida.

Kluge hoiatas ka, et vaktsiinide manustamine, olgugi, et aeglane, võib tekitada nii võimudes kui ka avalikkuses võltsturvatunnet.

WHO hinnangul on Euroopas koroonaviirusega olukord praegu halvem kui seni mitme kuu jooksul. Mitmel pool Euroopas on vaktsineerimiskampaaniad saanud tagasilöögi vaktsiinide tarneprobleemide tõttu.