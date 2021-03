EL: WHO raport koroona päritolu kohta on alles algus

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) raport koroonaviiruse päritolu kohta on kasulik esimene samm, kuid tuleb jätkata uurimist, kuidas viirus inimesele täpselt levis, tõdes teisipäeval Euroopa Liit.

Euroopa Liit kommenteeris WHO kauaoodatud raportit koroonaviiruse päritolu kohta, mis koostati pärast rahvusvaheliste ekspertide missiooni Wuhani linna.

USA ja selle 13 liitlast väljendasid teisipäeval ühiselt muret WHO raporti üle, ärgitades Hiinat võimaldama ekspertidele täielikku juurdepääsu.

"Me ühineme jagatud murega seoses WHO Hiinas koostatud raportiga," on öeldud USA ja selle liitlaste, teiste seas Suurbritannia, Kanada, Jaapani ja Lõuna-Korea avalduses.

WHO juht palus uurida ka laborilekke hüpoteesi

WHO juht kutsus teisipäeval uurijaid uurima lähemalt ka hüpoteesi, et COVID-19 pandeemia võis alguse saada õnnetusest laboratooriumis.

Tedros Adhanom Ghebreyesus tervitas rahvusvahelise uurimismissiooni kauaoodatud raportit, kus käsitleti koroonaviiruse levimist inimestele. Tedrose sõnul "viis see meie arusaama oluliselt edasi".

Samas rõhutas ta aruandes liikmesriikidele, et raport tekitas ka küsimusi, mida tuleb täpsemalt uurida.

WHO määratud rahvusvaheliste ekspertide ja Hiina ekspertide uuringus ei jõutud konkreetse vastuseni viiruse päritolu kohta, kuid erinevad hüpoteesid reastati selle järgi, kui tõenäoliseks neid peeti.

Laborilekke hüpoteesi nimetati äärmiselt ebatõenäoliseks, kõige tõenäolisemaks aga viiruse levimist inimestele nahkhiirtelt läbi vaheperemehe.

Tedros tegi üleskutse laboratooriumi stsenaariumi lähemalt uurida.

"Ehkki uurimisrühm leidis, et laborileke on kõige ebatõenäolisem hüpotees, nõuab see edasist uurimist, võib-olla ka uusi missioone spetsialistidega, keda ma olen valmis läkitama," ütles ta.

WHO juht väljendas ka muret rahvusvahelise ekspertrühma etteheite pärast, et neil oli Hiinas olles raskusi andmetele ligipääsemisega.