Saarlased tõid Tallinna haiglatele 15 000 tassi jagu teed

Soov oli eesliini meedikuid turgutada saaremaise taimeteega ja piisas idee teavitusest kohalikus meedias, kui saarlased hakkasidki kodust kottide kaupa taimeteevarusid tooma.

"Ühest perest toodud pärnaõie suurest pakist tegin ma 32 väikest pakikest ja lisaks oli ka nurmenukku, millest tuli 45 pakikest. Nii et umbes 80 inimest saavad ühe pere ema ja laste korjatud teerohust, ma loodan, et väga rõõmsaks," rääkis vabatahtlikuna ettevõtmises osalenud saarlane Tiina.

Eesmärk tundus esialgu pisut ehmatav, kokku loodeti saada koguni 2500 personaalset kingitust Tallinna meedikutele. Aga saarlased olid ise aasta tagasi koroonahaigete poolest Eesti mõistes koroona eesliinil ja see on saarel veel paljudel hästi meeles. Ja meeles on ka see, kui palju sai Saaremaa siis tuge mandrilt.

"Kui see on üks variant, et me saame midagigi teha, et need inimesed , kes praegu on nagu sõjas ja rindeteateid tuleb sealt Tallinnast, ja neile öelda, et palun, pidage vastu! Te olete imelised, te teete imetlusväärset tööd;" rääkis Jaanika.

Kokku toodi umbes 250 saarlase poolt hinnanguliselt 15 000 teetassi jagu erinevaid teerohtusid ehk pea poole rohkem, kui loodeti. Kvaliteedigarantiiks on see, et iga pakitud kotikese juures on märge, kes selle korjanud on ja millisest paigast Saaremaalt

Üheks viijaks oli Riho Räim, kes aasta tagasi koroonahaigena Kuressaarest Tallinna kopteriga lennutati. Ta ütles, et aastatagused sündmused on endiselt meeles. "Kui sul on elus mõned päevad vahele jäänud ja täna oled siin ja saad aidata, siis on see kõik äge," lausus Riho.

"Me hindame seda panust, mida nad meile täna tegid, see oli väga-väga armas. Ja armsad saarlased, me täname teid terve suure regionaalhaigla poolt, meid on väga, väga palju siin. Ja ma arvan, et me teeme täna kohe teed," ütles PERH-i COVID-osakonna õendusjuht Reena Loit.