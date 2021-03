Kõlvart: Tallinn võib avada kuni kuus vaktsineerimiskeskust

Vaktsineerima oodatakse käesoleval aastal vähemalt 65-aastaseks saavaid inimesi või riskirühma kuuluvaid elanikke, kes on vähemalt 60-aastased.

Vaktsineerima saavad tulla vaid need, kes end eelnevalt registreerivad digiregistratuuris alates kolmapäevast või telefoni teel alates neljapäevast. Telefoni teel registreerimiseks avab linn koostöös Tallinkiga kõnekeskuse.

Kõlvarti sõnul tähendab praegu saabunud vaktsiini hulk, et kahe vaktsineerimiskeskusega saadakse hakkama. Vajadusel on linn valmis keskuseid rohkem avama.

"Praegu näeme, et saame avada kuni kuus keskust, kui riigi poolt eraldatakse rohkem vaktsiini ja selline vajadus tekib," märkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on mõlemas keskuses kohal ka munitsipaalpolitsei, kes jälgib turvanõudmiste täitmist.

Et inimesed pääseksid mugavalt kohale, pannakse ühistransport suurel reedel ning nädalavahetusel käima keskuste piirkonnas argipäevase graafiku järgi.

Tallinnas Sõle spordikeskuses vaktsineerib inimesi Confido meditsiinikeskus reedel, laupäeval ja pühapäeval. Vaktsineerimisvõimalus on seal kokku 3900 inimesel. Tondiraba jäähallis on vaktsineerimas Medicum laupäeval ja pühapäeval ning vaktsineerima oodatakse 3200 inimest. Mõlemale kliinikule on haigekassa vaktsineerimiseks eraldanud AstraZeneca vaktsiini.