Austria tellib ilmselt järgmisel nädalal Sputnik V vaktsiini

Austria kantsler Sebastian Kurz ütles, et kõnelused Venemaa saadikuga Viinis on lõpusirgel ja tõenäoliselt tellitakse tuleval nädalal Moskvalt Sputnik V vaktsiini.

Kurtzi sõnul tuuakse vaktsiin kohale väga kiiresti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vaktsiinidega seonduv probleem, millega oleme pidanud Euroopa Liidus korduvalt silmitsi seisma, on see, et vaktsiinide jagamise lubadusi pole täidetud, seetõttu pidasin kõnelusi ka Venemaa suursaadikuga. Kui tellime Sputnikut, saame aprillis 300 000, mais 500 000 ja juuni alguses 200 000 annust," ütles Kurz.

Üheksa miljoni elanikuga Austrias on surnud ligi 9500 koroonaviirusega nakatunud inimest.