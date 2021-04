Meedialiit soovib ajakirjanike eelisvaktsineerimist

"Eelisvaktsineerimist taotleme umbes 200 ajakirjanikule, mis on ajakirjanike koguarvust umbes viiendik, nimetatud osa ajakirjanikest peab oma töö tegemiseks otse inimestega kokku puutuma (fotograafid, reporterid, teleoperaatorid)," teatas erameedia väljaandeid koondava EML-i juhatuse liige Merle Viirmaa-Treifeldt.

Ta selgitas, et kui suurem osa ajakirjanikest saab oma tööd teha kontoris telefoni või video teel, siis viiendik ajakirjanikest peab käima sündmuskohal, küsitlema tänaval inimesi, osalema füüsiliselt toimuvatel pressikonverentsidel, tegema füüsilisi intervjuusid, reportaaže jne.

"Nende töö on oluline avalikkuse seisukohast, et viia info inimesteni."

Viirmaa-Treifeldt märkis, et Euroopa meediaettevõtteid ühendava News Media Europe'i andmetel on paljudes Euroopa riikides arvatud ajakirjanikud eesliinitöötajate hulka. Näiteks on see nii Saksamaal, Iirimaal, Hollandis, Norras jm.

EML saatis pöördumise riigikantseleile, sotsiaalministeeriumile ja terviseametile.