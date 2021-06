Postimees otsustas statistika avaldamisest loobuda

Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ütles ERR-ile, et lehtede tiraažinumbrite avaldamine lõpetati kahel põhjusel.

"Üks põhjus peitub selles, et lehtede tiraažid tegelikult ei näita ühtegi mõistlikku statistikat. Oleme arvamusel, et lehtede tiraaže on võimalik kunstlikult paisutada, andes seal välja paar korda näiteks mõne väga suure tiraažiga lehte. Lugejate numbrit see niikuinii ei näita, samuti ei näita see tellijate numbrit. Sellel statistikal puudub meie hinnangul suur sisuline väärtus."

Raudsalu kinnitas, et Postimees ei plaani ka tulevikus enam statistikat avalikustada.

"Ka tulevikus me ei hakka neid numbreid enam avaldama. Need numbrid tekitavad meie hinnangul segadust," ütles Raudsalu.

Meedialiit: numbrite läbipaistvus on suur väärtus

EML-i esinaise Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul ei tohiks Postimehe otsus hakata mõjutama teiste väljaannete statistika avaldamist.

"Ma ei arva, et ka teised väljaanded hakkaksid statistika näitamisest loobuma. Läbipaistvus on väga suur väärtus meile. Ei ole ka märke, et see juhtuks. Teiste väljaannete puhul ma hetkel seda ei näe, et nad statistika näitamisest loobuksid."

Viirmaa-Treifeldti sõnul ei avaldu ka Postimehe digitellimuste arv enam EML-i liikmesväljaannete digitellimuste statistikas.

"Digitellimuste statistikas Postimeest enam pole. Seda tellimuste kasvu hakkame kommunikeerima läbi teiste andmete, mis meile antud on," sõnas Viirmaa-Treifeldt.

EML-i väljaannete viimase kuu tiraaže ja digitellimuste statistikat saab vaadata siit.