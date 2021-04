Washingtonis Kapitooliumi juures toimus rünnak politseinike vastu

Meedia andmeil oli ründaja Indianast pärit 25-aastane mustanahaline Noah Green, äärmuslikuks peetava organisatsiooni Islamirahvas poolehoidja.

Oma Facebooki lehel kirjeldas ilmselt Virginias elanud Green end "Farrakhani jüngrina", viidates Islamirahva 87-aastasele liidrile Louis Farrakhanile, kes edendab valgetevastast ja antisemiitlikku ideoloogiat.

Mõned Greeni postitused märtsid viitasid meeleheitele ja paranoiale. Ta ütles end olevat töötu ja maadlevat tervisemuredega. Ühes postituses nimetas ta valitsust mustanahaliste vaenlaseks number üks.

Kapitooliumi politsei lasi Greeni maha, kui too autost väljudes neid noaga ründas.

Intsident leidis aset vähem kui kolm kuud pärast seda, kui rahvajõuk kongressihoonele tormi jooksis. Sellest alates on kõigil Kapitooliumile viivatel teedel jäeti alalised tõkked, mis on mehitatud politseinike ja rahvuskaartlastega. Kriitikud on seda nimetanud USA peallinna enneolematuks militariseerimiseks.

Camp Davidis lihavõttepühi veetev USA president Joe Biden avaldas koos esileedi Jill Bideniga hukkunud politseiniku William Evansi perekonnale kaastunnet. Poolde masti langetati lipp ka Valgel Majal.

"Me teame, kui rasked on need ajad olnud Kapitooliumile, kõigile, kes seal töötavad ja neile, kes seda kaitsevad," lausus Biden.

Rammis autoga kontrollposti

Telepildist võis näha, kuidas sinine sedaan oli vastu turvatõket sõitnud.

Ründaja motiivid ei ole seni teada, kuid Washingtoni politseiülema Robert Contee sõnul ei ole esialgu põhjust kahtlustada terrorismi. "Kuid loomulikult me jätkame uurimist," lisas ta.

Piirkonda koondati kiiresti täiendavad rahvuskaardi üksused ning Kapitooliumihoone personalile anti korraldus akendest eemal püsida.

Turvameetmeid Washingtonis on karmistatud pärast 6. jaanuari, kui toonase USA presidendi Donald Trumpi radikaalsed poolehoidjad kongressi ründasid. Rahutustes hukkus tollal üks Kapitooliumi politseinik ja veel neli isikut.

Viimastel nädalatel leevendati kuigivõrd turvameetmeid kompleksi ümber, vähendati relvastatud rahvuskaartlaste arvu Kapitoolimil ja eemaldati laiemalt perimeetrilt turvatara.