USA võib taaskäivitada piirimüüri ehitamise

Ajalehe The Washington Times teatel ütles USA siseturvalisuse ameti (DHS) peadirektor Alejandro Mayorkas oma töötajatele, et ta võib USA-Mehhiko piirimüüri ehitamise taaskäivitada.

"President Biden peatas kaitseministeeriumi (DOD) eelarvest müüri rahastamise. Siiski on jäänud ruumi otsuste tegemiseks, et lõpetada mõned tühimikud müüris," teatas eelmisel nädalal Mayorkas sisserände ja tolliameti töötajatele (ICE)

Mayorkase kommentaare ICE istungijärgult nägi USA ajaleht The Washington Times.

"On erinevaid projekte, mille piiripatrulli ameti (CBP) direktor on mulle esitanud. President teatas selgelt, et erakorraline olukord, mis põhjustas DOD rahade eraldamise piirimüüri ehitamisele, on lõppenud. Kuid siiski on ruumi ja võimalusi otsuste langetamiseks. Näiteks müüri piirkondades, mis vajavad renoveerimist ja konkreetsete projektide jaoks, mis tuleb lõpetada," ütles Mayorkas.

"Konkreetsete projektide all pidas Mayorkas silmas müüris olevaid tühimikke ja väravaid. Samuti tuleb täiustada piirkondi, kus müür on valmis, kuid pole kaasaegse tehnoloogiaga varustatud," teatas The Washington Times.

CBP endise direktori kohusetäitja Mark Morgani sõnul olid Mayorkase kommentaarid lihtsalt poliitiline spin.

"CBP on alati esitanud erinevaid võimalusi, kuidas piirimüüri administreerida," ütles Morgan

Trumpi ametiaja lõpus oli piirimüürist valmis umbes 740 kilomeetrit. Suurem osa Trumpi ajal ehitatud piirimüüri rajatistest tuli sinna, kus barjäär oli juba varasemalt olemas. Enamus Mehhiko-USA piirirajatistest ehitati Barack Obama administratsiooni ajal.

Eelmise aasta presidendivalimiste kampaanias lubas Biden, et peatab piirimüüri ehitamise.

Hiljutine arvamusuuring näitas, et 53 protsenti ameeriklastest toetab müüri ehitamise jätkamist.