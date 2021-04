Viimase ööpäevaga tuvastati 462 positiivset koroonatesti, suri kümme nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 282 inimesel. 226 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 66, Tartumaale 23, Lääne-Virumaale 22, Raplamaale 13 ja Valgamaale 11 uut nakkusjuhtu. Järvamaale lisandus kaheksa, Viljandimaale seitse, Jõgevamaale kuus, Pärnumaale viis, Põlva- ja Võrumaale neli ning Läänemaale üks uus nakkusjuht. Hiiu- ja Saaremaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kümnel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1053 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 18,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 68, haiglaravi vajab 716 patsienti. Pühapäeva hommiku seisuga on intensiivravil 73 koroonapatsienti, neist omakorda juhitaval hingamisel on 49 inimest.

Viimase ööpäevaga saadeti haiglast koju 20 inimest, kuus inimest sai koroonaosakonnast välja. Siiani on haiglates lõpetatud 5762 koroona haigusjuhtumit 5551 inimesega.

Ööpäeva jooksul suri kümme koroonaviirusega nakatunud inimest: 67-aastane mees, 73-aastane mees, 74-aastane naine, 76-aastane naine, 79-aastane mees, 80-aastane naine, 85-aastane mees, 87-aastane naine, 90-aastane naine, 93-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 941 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Pühapäeva seisuga on koroonaviirusest tervenenud 86 524 inimest. Neist 59 670 inimese (69,0%) haigusjuhtum on lõpetatud, 26 854 inimese (31,0%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Alates eelmise aasta kevadest on Eestis tehtud enam kui 1 162 063 koroonaviiruse määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 109 399 (9,4% testide koguarvust).

Vaktsiini sai ligi 9000 inimest

Pühapäeva hommiku seisuga on koroona vastu vaktsineerimisi tehtud Eestis kokku 223 153 inimesele, kellest 154 505 on saanud ühe ja 68 648 kaks doosi.

Viimase ööpäeva jooksul laekus vaktsineerimisteatisi 8857 doosi manustamise kohta.