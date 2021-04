Valitsus avaldab piirangute leevendamiseks vajalikud numbrid sel nädalal

"Meil on plaanis veel sel nädalal tulla välja sellise viirusega elamise valge raamatuga, millega tahame konsulteerida kogu ühiskonnaga, et kuidas edaspidi vältida seda olukorda, et riik peab midagi sulgema või piiranguid kehtestama, kuidas saaksime paremini kõik selle regulatsiooniga töötada. Et kui teame, et ohutase on kollane, siis teame, mis peame tegema. Kui olen toitlustusasutus, siis teen seda, kui olen eraisik, siis teen seda," selgitas Kallas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

"Mis puudutab piirangute leevendamist, siis positiivne on see, et piirangud on töötanud. Me oleme saanud numbrid allapoole. Nakatumiskordaja on väiksem, aga meie platoo on hästi kõrge. Nakatumiskordaja ütleb seda, kui mitut inimest nakatab haige lisaks endale. Praegu on see 0,8 – üks haige inimene nakatab alla ühe inimese. Kuna see platoo oli meil hästi kõrge, on numbrid kõrged," rääkis Kallas.

Kallase sõnul on esmalt vaja alla saada ka haiglas viibivate inimeste ja suremuse näitajad.

Peaminister Kaja Kallas Vikerraadios Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Valitsus arutab piirangute leevendamist uuesti järgmise nädala teisipäeval. "Me oleme kokku leppinud, iga kahe nädala tagant vaatame üle," lisas Kallas.

Peaminister ei olnud valmis avaldama, mis on täpsed arvud, mille puhul lubab valitsus lapsed taas kooli. Kallase sõnul ei tähenda konkreetne näitaja üksi midagi ja näitajaid on vaja hinnata suuremas pildis.

"Meil on see tabel, mis puudutab erinevaid ohutasemeid ja millised numbrid on. Mida on see kriis näidanud eelmisest kevadest – kriis on väga dünaamiline. Ohutase, mida hindasime kõrgeks möödunud kevadel, paistab täna naeruväärne," rääkis ta.

"Me ei saa panna kirja nii, et kui nakatumisnäitaja on 0,8, avame koolid. Siin on nii palju asju, mida peab arvesse võtma," lisas peaminister. "Need numbrid on meil olemas, need numbrid me teeme avalikuks. Ma tahan rõhutada siin seda, et valitsus koostöös teadusnõukojaga saab need numbrid ümber hinnata."

"Koolid on tõepoolest meie prioriteet, need on kulud, mis on väga pikaajalised, kui lapsed hariduses kannatavad," ütles peaminister.

Kallas sõnas, et täna ei saa veel lubada, kas lapsed kevadel veel kooli pääsevad, kuid lootust selleks kindlasti on.