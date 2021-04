Postimehe uuriv toimetus liikus sama omaniku alternatiivsesse väljaandesse

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar likvideeris mullu ajalehe uuriva toimetuse, sest polnud rahul selle panusega. Enamik uuriva toimetuse koosseisust on liikunud kontserni sees otse juhatuse esimehe alluvuses tegevust alustanud alternatiivmeediaväljaandesse Ypsilon.

Aasta tagasi Postimehe uuriva toimetuse kaotanud, oktoobris selle uuesti ellu kutsunud ja siis selle taas lõpetanud Mart Raudsaar kommenteeris otsust asjaoluga, et ta polnud rahul toimetuse toodetud produktsiooni mahuga. Ta lisas, et uuriva poolega on kogu aeg tegeldud ka uudistetoimetuses ja nüüd ongi kõik uurivad lood puhtalt uudistetoimetuse pärusmaa.

"Tundus ebaotstarbekas, et see toimetus jätkab," ütles Raudsaar.

Need, kes Postimehe uurivast toimetusest ise ära ei läinud, suundusid suurelt jaolt uude alternatiivväljaandesse Ypsilon, mis kuulub samuti Postimehe omanikule, ärimees Margus Linnamäele.

Raudsaar täpsustas, et nii, nagu ka Elu24, allub Ypsilon otse Postimees Grupi juhatuse esimehele Andrus Raudsalule, seega tegemist pole Postimehe toimetuse osaga.

"Nad teevad sellist põrandaalust, noortepärast värki," tutvustas Raudsaar uut veebiväljaannet. "Enamik uurivast toimetusest on sinna läinud."

1. aprillist ilmuma hakanud väljaandes on seni kirjutanud artikleid viimase uuriva toimetuse juht Kaido Veski, Jete-Ri Jõesaar, Jüri-Franciscus Lotman, Margus Hanno Murakas.