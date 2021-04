Pariisis toimus Rwanda genotsiidi mälestusüritus

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ellukutsutud ajalookomisjon tõdes oma vastvalminud raportis, et Prantsusmaal on vastutus genotsiidi eest, kuna reageeris toimunule aeglaselt ja hilja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa haridusminister Jean-Michel Blanquer ütles, et tema kohus on tagada, et need kuriteod oleksid Prantsuse õpilastele teada ja et see on ajaloo osa, mis kasvatab teadlikkust.

"Selline õpetamine on osa ühisest ajaloolisest kultuurist, mis peab olema ka rahumeelne ajalooline kultuur," lausus ta.