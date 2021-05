Macron tunnistas Prantsusmaa vastutust Rwanda genotsiidis

Prantsusmaal paari kuu eest avaldatud aruande põhjal teadis 1994. aastal tollane valitsus seniarvatust palju rohkem, mis Rwandas juhtuma hakkab, kuid jäi passiivseks, ei püüdnud sadade tuhandete inimeste surma ära hoida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Macron rääkis neljapäeval Rwandas avatud genotsiidiohvrite mälestusmärgi juures Prantsusmaa vastutusest. Macroni sõnul ei ole tal õigust paluda andeks, sest andestada saab siiski vaid Rwanda rahvas oma äranägemist mööda. Küll saab ta aga tunnistada, et Prantsusmaa käitus valesti.

"Prantsusmaa ei teinud vajalikke järeldusi. Täna, alandlikult ja austusega, olen ma siin, et tunnistada meie vastutust," sõnas Prantsusmaa president.

Macroni sõnul mõistab ta rwandalaste kibedust prantslaste vastu, kuid ta leiab, et kahel riigil on aeg minevikust hoolimata üheskoos edasi minna.

Rwandalaste sõnul ootasid nad Macronilt siiski rohkemat, ausat vabandust. Kuid isegi siis, kui põhjusi, miks Macron otsesõnu ei vabandanud, adekvaatseks pidada, ei ole tema avaldus osade jaoks ikkagi piisav.

"Rwandalased ei ole tegelikult veel valmis Prantsusmaa presidendile andeks andma. Näiteks ei pannud me tänavate äärde välja kahe riigi lippe, näitamaks sellega Prantsusmaale, et on veel suhete parandamise ruumi ja see, millega nad hakkama said, on häbiväärne," ütles Kigali elanik Elie Nsabimana.

Teisiti arvab Rwanda president Paul Kagame, kelle hinnangul võib suhteid Prantsusmaaga nüüd parandama hakata küll.

"Tema sõnad on väärtuslikumad kui vabandus, sest need on tõde. Tõe rääkimine on riskantne, kuid sa teed seda, sest nii on õige," ütles Kagame.

President rõhutas siiski, et andestamine ei tähenda unustamist, mida tasub kahe riigi edasises suhtluses meeles pidada.