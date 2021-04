Läti loodab massvaktsineerida 150 000 inimest nädalas

Lätis on suured massvaktsineerimiskeskused avamiseks valmis, paigas on täpne vastutusmudel ja logistika ning loodud internetikeskkond järjekorda panekuks ja andmevahetuseks. Meditsiiniõdesid on Läti registris rohkem, kui sel erialal praegu töötab.

Riia keskturu gastronoomiapaviljon on kujundatud ümber vaktsineerimiskeskuseks. See on sobiv koht – rahvast palju ja ühistranspordiühendus hea. See on B-taseme ehk keskmise suurusega keskus – üldse jaotuvad keskused kolme rühma. Keskuses on paigas liikumine, kaitsesüstimis- ja ooteala ning sisustatud ruum nende tarvis, kes vajavad ootamatut abi.

Riia keskturu gastronoomiapaviljoni tulevad inimesed juba mõne päeva pärast vaktsineerima. Lätis on kord selline, et vaktsineerimine on täielikult riigi korraldada ja raha selliste keskuste loomiseks tuleb samuti riigilt.

"Vaktsineerimine, meditsiinitöötajad, rahva teavitamine ja järjekordade pidamine – see kõik on riigi ehk vaktsineerimisbüroo ülesanne. Meie vastutame selle eest, et meditsiinitöötajad saaks tulla ette valmistatud ruumidesse ja tulemuslikult töötada," ütles Riia linnapea Martinš Stakis.

Vaktsineerimine maksab Lätile umbes 100 miljonit eurot. Vaktsiinide laialiveoks 600 punkti on valitud kaks firmat.

Kogu vaktsineerimisprojekti eest vastutab terviseminister Daniels Pavluts. "Loomulikult on palju küsimusi, mis tuleb lahendada kogu valitsuse tasemel. Sellist projekti pole võimalik teostada kogu meditsiinisüsteemi ja paljusid teisi valdkondi kaasamata. Oluline roll on suurtel omavalitsustel ja eriti pealinnal Riial," ütles Pavluts "Aktuaalsele kaamerale".

Kaitsesüstimisbrigaadide arv sõltub vaktsiinide saabumise hulgast. Praegu on neid olemas 118 ja veel sama palju loodetakse kokku panna lähiajal.

"Meditsiiniõdesid on Lätis piisavalt palju, kuid vaid osa neist töötab praegu tervishoiu valdkonnas. Kuid kõik need inimesed on meditsiinitöötajate registris," lausus Pavluts.

Registreerimiseks on Lätis eraldi lehekülg ja loodud kogu riiki hõlmab andmebaas.

"On loodud eraldi IT-programm, mis koondab kõik vaktsineerimisega tegelevad osapooled ühte süsteemi. See hõlmab üleriigilise järjekorra pidamist ja kõiki vaktsineerimiskohti hõlmavat ühtset kalenderplaani," ütles Pavluts.

Kipsala hall, mis on eestlastelegi tuntud näituste- ja kontserdipaigana, muutub peagi Läti suurimaks vaktsineerimisekskuseks. See tehakse lahti siis, kui vaktsiine saabub riiki rohkem.

Pisemad keskused on avatud juba praegu, järjest tuleb neid ka juurde. Ja Läti eesmärk on üsna suur – suuta vaktsineerida kuni 150 000 inimest nädalas.

Valitsusel plaan paigas

Läti valitsuses on paika pandud väga täpne skeem, milliste koroonanäitude juures on võimalik piiranguid leevendada.

Pärast lihavõttepühi on 1. kuni 6. klassi ja 12. klassi õpilastel võimalik kooli minna, seda küll teatud piirkondades. Lubatud on koguneda ka orkestritel ja ansamblitel väljas, tõsi küll, mitte rohke ui kümme inimest korraga. Samuti avatakse väiksemad kauplused.