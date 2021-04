Merkeli mantlipärijaks pürgib kaks CDU/CSU kandidaati

Kristlik-demokraatliku liidu CDU juht Armin Laschet ja Baieri kristlik-sotsiaalse liidu juht Markus Söder kinnitasid ajakirjanikele, et on valmis olema ühisnimekirja kandidaadid Saksamaa kantsleri kohale septembris toimuvatel parlamendivalimistel.

"Oleme selgeks teinud, et oleme mõlemad sobivad ja tahame seda," ütles Söder, kinnitades pärast kuid kestnud spekulatsioone oma valmisolekut juhtida väiksema partei liidrina ühisnimekirja.

Jaanuaris võttis CDU juhtimise Merkelilt üle tema ammune liitlane, 60-aastane Armin Laschet, kes peaks seetõttu olema esimene valik, kui Merkel pärast 16 aastat kantsleriametist lahkub.

Samal ajal on aga kristlike demokraatide toetus koroonaviiruse pandeemia ajal langenud ja mõnedki on kutsunud Laschetit üles, et ta loovutaks juhtpositsiooni 54-aastasele karismaatilisele Söderile.

Laschet kinnitas pühapäeval, et neil oli Söderiga pikk jutuajamine, kus lepiti kokku, et mõlemad kandideerivad, püüdes seeläbi kaasa aidata CDU ja CSU võimalikult suurele ühtsusele.

Ajaleht Bild kuulutas pühapäeval toimunud parteikoosoleku tõehetkeks, mis peab selgitama Merkeli mantlipärija.

"Meil on suur huvi, et kogu see asi nüüd kiiresti edasi läheks," ütles CDU parlamendifraktsiooni juht Ralph Brinkhaus enne kõneluste algust.

Ka Laschet rõhutas usutluses nädalalehele Bild am Sonntag, et CDU-s valitsevat meeleolu arvestades tuleks kiiresti otsusele jõuda. "Ühtsus on väga tähtis. CDU-le ja CSU-le teeks palju head, kui otsus langetataks ühiselt. Ja väga ruttu," ütles ta.

Kandidaat valitakse tõenäoliselt kinniste uste taga. Laschet ütles ringhäälingule ZDF, et konservatiivid valivad selle, kes sobib nende valimisprogrammiga kõige paremini.

Söder kinnitas kolmapäeval ajakirjale Spiegel, et kandidaati peaks toetama kogu rahvas, mitte üksnes partei.

Avalik-õigusliku ringhäälingu ARD hiljutises küsitluses arvas 54 protsenti sakslastest, et Söder oleks hea kandidaat, tema vastast Laschetit eelistas vaid 19 protsenti.

Saksamaa suurimate liidumaade juhid, Nordrhein-Westfaleni juht Laschet ja Baieri peaminister Söder, on koroonaviiruse pandeemia ajal vastastikku ka hoope jaganud.

Lascheti maine järjepidevuse hoidjana sai löögi, kui Merkel kritiseeris teda koroonapiirangute liiga aeglase kehtestamise pärast. Söder on püüdnud selle järel olukorda ära kasutada ja kiitnud Merkeli pandeemiahaldust.

"CDU/CSU kandidaat ei saa olla edukas ilma Merkeli toetuseta," ütles Söder eelmisel nädalavahetusel ajalehele Bild.

CDU/CSU populaarsust on räsinud nii aeglane vaktsineerimine kui ka CDU parlamendisaadikute korruptsiooniskandaal ja see on langenud alla 30 protsendi.