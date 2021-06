Saksi-Anhalti valimised tõstsid CDU lootusi sügisesteks üldvalimisteks

Lävepakuküsitluste kohaselt kogus CDU 36 protsenti häältest, mida on viie protsendipunkti võrra enam kui viis aastat tagasi. Idapoolsetes liidumaades tugeva toetusega Paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD) sai seekord 22,5 protsenti häältest, mida on pisut vähem kui eelmistel valimistel.

Kristlike demokraatide tugev tulemus suurendab CDU lootusi, et nende uus kantslerikandidaat Armin Laschet võib pärast septembri üldvalimisi uue valitsuse moodustada. Merkel on öelnud, et enam valitsusjuhina jätkata ei soovi.

Tsentristlike vaadetega Laschet on valimiskampaanias teinud ebakindla stardi ning on silmitsi üleskutsetega võtta senisest parempoolsem kurss, et võita tagasi nende valijate toetus, kelle Merkeli 16-aastase võimuperioodi ajal tehtud kompromissid on erakonna tagant mujale peletanud.

"See on Lascheti võit. See annab meile jõudu Berliini jaoks," ütles CDU valimiskogu juht Ralph Brinkhaus pärast tulemuste selgumist.

Valimistulemused olid pettumuseks kõigile teistele erakondadele, sealhulgas ka rohelistele, mis üleriiklikult on CDU-ga sama suure toetusega, aga Saksi-Anhaltis said alla kümneprotsendise toetuse.

"Kindlasti oleksime soovinud paremat tulemust," tunnistas roheliste kantslerikandidaat Annalena Baerbock. Rohelised on esinenud traditsiooniliselt nõrgemalt Saksamaa idaosas, mis on vähem linnastunud ja rohkem sõltuv süsinikuintensiivsest majandusest, mille töö rohelised soovivad lõpetada.