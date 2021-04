Merkeli partei võib võimust ilma jääda

Saksamaa kantsler Angela Merkel teatas juba 2018. aastal, et ei kandideeri viiendaks ametiajaks. Viimase kahe aasta jooksul pole Merkeli kodupartei aga leidnud kindlat uut liidrit.

Merkeli kodupartei nimetas esmaspäeval pärast seitse tundi kestnud koosolekut lõpuks oma kantslerikandidaadi.

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Armin Laschet sai juhatuse koosolekul 31 häält. Lascheti rivaal Markus Söder sai üheksa häält. Söder on CDU sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) esimees. Söder lubas samuti tulemust aktsepteerida.

"Saksamaa traditsioonilise võimupartei (CDU) kantslerikandidaadi otsimine meenutas korralagedust. CDU suurim konkurent Saksamaa Roheliste partei nimetas oma valitsusjuhi kandidaadi palju sujuvamalt," hindas The Times.

Lascheti populaarsus valijate seas on madal. Kümned CDU parlamendisaadikud kardavad, et Lascheti juhtimisel langeb erakond opositsiooni.

Saksamaa majandusministri ja Merkeli liitlase Peter Altmaieri sõnul peab partei kuulama oma tuumikliikmeid.

"Väljaspool Lascheti kodumaist Põhja-Reini Vestfaali Liiduvabariiki ei olnud ühtegi CDU ühendust, kes toetaks Lascheti kandidatuuri," ütles Altmaier.

"Söderi toetuse eiramine on poliitiline enesetapp," ütles CDU parlamendisaadik.

Roheliste parteil on reaalne võimalus võita septembris toimuvad üldvalimised. Roheliste kandidaadist Annalena Baerbockist võib saada Saksamaa järgmine kantsler.

Roheliste partei populaarsus on viimastel aastatel liberaalsete, keskklassi kuuluvate valijate seas kasvanud. Partei populaarsus on viimastel kuudel kasvanud seitse protsenti. Samuti on rohelistel rohkem potentsiaalseid võimalusi koalitsiooni moodustamiseks.

Baerbock on pragmaatiline karjääripoliitik. Tema juhtimisel on rohelised liikunud viimastel aastatel rohkem tsentrisse. Baerbock on ettevõtjasõbralik ja teda hindab kõrgelt ka Angela Merkel.

Viimased uuringud näitavad, et Baerbock on valijate seas vähem populaarne kui roheliste kaasliider Robert Habeck. Erakonnas peetakse Baerbocki siiski usaldusväärsemaks kantslerikandidaadiks.

"Toetan Baerbocki kogu jõuga ja kõigega, mis mul on," lubas Habeck.

Baerbock lubas kõige rohkem tähelepanu suunata keskkonnale, haridusele, sotsiaalhooldusele ja digiteerimisele.

"Oleme viimastel aastatel piisavalt kuulnud kõigist asjadest, mida ei saa teha. Kuid praegu loevad kõik asjad, mida saab teha, mis on võimalikud," ütles esmaspäeval Baerbock.

Rohelised on oma algusaastate radikaalsusest loobunud ja lõpetanud sisemised kildkondlikud võitlused. Partei pragmaatiline Realo tiib on saavutanud erakonnas kindla kontrolli, teatas The Times.

Rohelised tahavad Saksamaa majandusse investeerida 50 miljardit eurot ja tõsta makse. 2030. aastaks tahetakse keelata fossiilkütustel töötavate autode müük. Samuti tahetakse lõpetada Venemaalt tuleva maagaasitoru Nord Stream 2 ehitamine.

Välispoliitiliselt on rohelised Venemaa ja Hiina suhtes palju karmimad kui Merkel. Siiski ei taha rohelised suurendada Saksamaa kaitsekulutusi.

Baerbock kasvas üles Hannoveri lähedal Schulenbergi linnas hipilikus majapidamises. Vanemad viisid ta sageli protestima tuumarelvastumise võidujooksu vastu.

"Baerbock on säilitanud oma värvika kasvatuse elemendid. Väidetavalt tarbib ta ka siiamaani vahel kanepit," teatas The Times.

Baerbock õppis Hamburgi ülikoolis politoloogiat ja õigusteadust. Londoni majanduskoolis omandas ta rahvusvahelises õiguses magistrikraadi. Partei siseringi esindajate hinnangul on Baerbock "Preisi kohusetundega" läbirääkija.

Baerbock valiti Saksamaa parlamenti 2013. aastal ja 2018. aastal sai ta roheliste esimeheks.