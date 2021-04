Saksamaa rohelised valisid kantslerikandidaadiks Annalena Baerbocki

"Me mõlemad soovime seda ametikohta, kuid lõppude lõpuks saab see olla ainult üks. Seega, täna on see hetk öelda, et roheliste esimene kantslerikandidaat on Annalena Baerbock," ütles partei teine kaasesimees Robert Habeck.

Roheliste toetus on olnud tõusuteel.

Saksamaa suurim partei, Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ei ole veel suutnud oma kantslerikandidaadis kokku leppida. CDU liider Armin Laschet ja kristlike demokraatide Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) juht Markus Söder arutasid seda teemat ööl vastu esmaspäeva, kuid tulemusteta.

Saksamaa üldvalimised korraldatakse septembris.