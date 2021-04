Prantsusmaa võib keelustada osad siseriiklikud lühilennud

Prantsusmaa parlamendi alamkoja saadikud hääletasid nädalavahetusel selle poolt, et keelustada osad siseriiklikud lühilennud, millele on olemas alternatiiv rongiliini näol.

Seadusandjad toetasid eelnõu, millega lõpetatakse need kodumaised lühilennud, mille asemel saab sama teekonna läbida 2,5 tunni jooksul rongiga, vahendas BBC. Jätkulende eelnõu ei puuduta.

Enne seaduseks saamist peab eelnõu heaks kiitma ka senat.

Otsus võib mõjutada reise Pariisist mitmesse linna, näiteks Nantes'i, Lyon'i ja Bordeaux'sse.

Lühilennud tahetakse keelustada selleks, et vähendada heitgaase.

Valitsust on aga kutsutud üles kehtestama kodumaistele lendudele veel karmimad reeglid. Näiteks Prantsuse kodanike kliimakonventsioon, mille lõi president Emmanuel Macron 2019. aastal ning kuhu kuulub 150 liiget, on teinud ettepaneku keelustada lennureisid sellistel liinidel, millel on olemas kuni neljatunnise rongireisi alternatiiv.

Ka näiteks Austria vähendas kodumaiseid lende. Eelmisel aastal asendas Austrian Airlines Viini-Salzburgi lennuliini tihedama rongigraafikuga, kui oli saanud valitsuselt rahalist abi, mille üks tingimus oli heitme jalajälje vähendamine.

Koroonapandeemia on väga tugevalt mõjutanud lennufirmasid üle maailma. Lennujälgimiskeskkonna Fligthradar24 andmetel vähenes mullu lendude arv aasta varasemaga võrreldes ligi 42 protsenti. Prantsusmaa on otsustanud Air France'i toetamiseks pandeemia ajal suurendada oma osalust ettevõttes ning andnud laenu.