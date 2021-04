Macron plaanib tähistada Napoleoni surma aastapäeva

Vasakpoolsed aktivistid nõudsid, et Macron eiraks Napoleoni surma aastapäeva. Presidendipalee teatas aga, et Macron kavatseb austada Napoleoni rolli kaasaegse Prantsusmaa rajamisel, teatas The Times.

"Oleme ajalooline ühiskond. Prantslased mäletavad endiselt Napoleoni ja see kujundab meie ajalootunnetust," ütles palee ametnik.

Napoleon suri 5. mail 1821. Prantsusmaa endine keiser on riigis endiselt vastuoluline tegelane. Parempoolsed aktivistid leiavad, et Napoleon oli rahvuskangelane. Vasakpoolsed aktivistid leiavad, et keiser oli rassist ja sõjakurjategija.

Prantsusmaa endine president Jacques Chirac ei tähistanud näiteks Napoleoni suurimat võitu - Austerlitzi lahingu aastapäeva. Austerlitzi lahing toimus 1805. aastal tänapäeva Tšehhi Vabariigi territooriumil.

Macron tähistab samas innukalt Prantsusmaa ajaloolisi sündmusi.

President leiab, et kaasaegne Prantsusmaa peab austama oma kuulsusrikkast pärandit. Samuti loodab Macron võita nii parempoolsete poolehoidu. Konservatiividest sõltub Macroni tagasivalimine 2022. aastal.

"Mul on tore näha, et Macron austab Napoleoni mälestust," ütles konservatiivne parlamendisaadik Joelle Garriaud-Maylam.