Keskpank teisest sambast lahkunute hulga peale: pensionikindlustus peab muutuma

Neid inimesi, kes on teise sambasse raha kogunud ja sõlminud juba ka pensionilepingu kindlustusandjaga, on tänaseks ligi 8300. Märtsi lõpuks esitas enam kui 3000 inimest avalduse leping lõpetada. Väljamakstavalt summalt peavad nad maksma kümme protsenti tulumaksu.

Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul näitab lahkujate hulk, et pensionikindlustus peab muutuma.

"On olnud kaks peamist teemat, millega pole oldud rahul teise samba puhul. Üks on tootlus, mida on lahendatud, teine probleem on puudutanud väljamaksed, mis on suuresti lahendamata. Nüüd tulekski keskenduda sellele, et parandada neid väljamaksevõimalusi," ütles Oja.

Tema hinnangul haakuks pensionisüsteemiga paremini selline pensionileping, mis võimaldaks võtta ka investeerimisriski.

"Seadused seda võimaldavad, aga praegu seda keegi ei paku. Eesti turg on väike ja erasektor seda tõenäoliselt pakkuma ei hakka," tõdes Oja.