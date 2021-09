Prokuratuur taotleb Repsilt saadikupuutumatuse võtmist

Peale kriminaalasja toimiku kaitsjatele tutvumiseks esitamist on neil enne kohut veel võimalik prokuratuurile taotlusi teha. Näiteks veel kellegi ülekuulamiseks või muude tõendite toimikusse lisamiseks.

Mailis Repsi kriminaalasjas sai aeg taotlusteks läbi sel nädalal. Prokuratuuri teatel Mailis Repsi kaitsjad tähtajaks taotlusi ei esitanud. Saabus vaid kannatanult taotlus koos tsiviilhagiga, ütles prokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas ERR-ile.

Nimelt selgus teisipäeval, et haridus- ja teadusministeerium, kus Reps varem ministrina töötas, on esitanud endise juhi vastu nõude. Ministeeriumi selles asjas esindav advokaadibüroo Ellex partner Marko Kairjak täpseid summasid ei maininud, viidates veel pooleli olevale kriminaalmenetlusele.

Kuivõrd Repsi kaitsjad avaldusi ei esitanud, on prokuratuur alustanud kriminaalasja kohtusse viimist. Kuna Mailis Reps on riigikogu liige, siis esmalt on vaja talt võtta saadikupuutumatus, et tema üle üldse saaks kohut mõista. Alustuseks tuleb prokuratuuril teha taotlus õiguskantslerile Repsilt immuniteedi ära võtmiseks.

Kui õiguskantsler puutumatuse äravõtmisega nõustub, peab ta tegema ettepaneku riigikogule, mille enamus peab ettepanekut toetama.

"Teeme ettevalmistusi, et taotlus õiguskantslerile saata," ütles Küngas.

Mailis Reps ise jäi jätkuvalt kättesaamatuks. Tema kaitsja, advokaadibüroo Levin partner Paul Keres ei soovinud Repsi kriminaalasja kommenteerida.

"Mailis Reps on päris selgelt ka väljendanud seda, et ta ei soovi seda kriminaalasja kommenteerida meedias ja ma lähtun ka sellest," ütles Keres neljapäeval ERR-ile.

Möödunud aasta sügisel selgus, et toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps kasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu enese pere huvides. Lisaks lasi ta oma sünnipäevapeo Mon Repos' restoranis kinni maksta maksumaksjal. Asi kulmineerus ministri tagasiastumise ning kriminaalasjaga, mis pole veel kohtusse jõudnud.

Eelseisvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Mailis Reps ei kandideeri.